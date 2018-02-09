Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сенатор Рэнд Пол (в центре) в одиночку сумел так затянуть обсуждение бюджета, что проголосовать до истечения срока прежнего бюджета не успели

Конгресс США не принял новый бюджет, сделав неизбежной по меньшей мере кратковременную приостановку работы федеральных учреждений после полуночи по вашингтонскому времени (05:00 по Гринвичу, 08:00 по московскому времени).

Предыдущий "шатдаун" продолжался три дня с 20 по 23 января и завершился принятием временного бюджета на три недели. Срок действия этого бюджета истекает в полночь по местному времени, после чего федеральные учреждения должны будут прекратить выполнять все свои функции, кроме жизненно важных.

Ранее на этой неделе руководство демократов и республиканцев в сенате договорилось по проекту нового долгосрочного бюджета, предусматривающего значительное повышение расходов.

Однако консервативный сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, выступающий против любого наращивания расходов федерального правительства, сумел в одиночку затянуть заседание палаты так, что времени на голосование до полуночи не осталось.

Сенат разошелся на перерыв и соберется сразу после полуночи, чтобы попытаться принять бюджет.

Даже если бюджет будет поддержан сенатом, его перспективы в палате представителей не очевидны, хотя спикер палаты Пол Райан сказал, что документ сумеет набрать необходимое большинство голосов.

Многие конгрессмены-республиканцы также выступают против увеличения федеральных расходов.

При этом и многие оппозиционные демократы в палате представителей недовольны параметрами бюджета, согласованного сенаторами, поскольку он не предусматривает никаких обязательств по легализации в стране так называемых "мечтателей" - иммигрантов, нелегально привезенных в страну в детском возрасте.

Прежняя администрация Обамы не смогла добиться принятия закона, легализующего их пребывание в стране. Администрация Дональда Трампа дала понять, что без принятия соответствующего закона этих люди будут подлежать депортации на общих основаниях.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Нэнси Пелоси говорила о "мечтателях" восемь с лишним часов без перерыва

В среду лидер демократического меньшинства в палате представителей Нэнси Пелоси выступила с рекордной по длительности восьмичасовой речью, в которой она эмоционально зачитывала истории "мечтателей". В четверг Пелоси заявила, что лично она не может поддержать бюджет без гарантий защиты этих людей от депортации, но не станет указывать рядовым конгрессменам-демократам, как голосовать.

Белый дом в четверг рекомендовал всем федеральным учреждениям готовиться к прекращению деятельности.

Во время шатдаунов тысячи федеральных служащих отправляются в неоплачиваемый отпуск до принятия нового бюджета. Заметным проявлением шатдауна оказывается прекращение работы визовых отделов американских посольств, а также закрытие многих заповедников и памятников, находящихся в ведении федерального правительства, - в частности, в январе для посетителей закрылась статуя Свободы в Нью-Йорке.