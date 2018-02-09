Краснодарского студента, затушившего сигарету об икону, арестовали на девять суток

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Суд в Краснодарском крае арестовал на девять суток студента Егора Гришина, задержанного после того, как он затушил сигарету об икону, сообщили в главном управлении МВД России по региону.

"По предварительным данным, накануне 18-летний учащийся Краснодарского монтажного техникума опубликовал на своей странице в социальной сети фотографии, на которых тушит сигарету об икону на входе в храм Михаила Архангела станицы Мартанская", - цитирует Интерфакс заявление ведомства.

"Проведение проверки по материалам продолжается. Сегодня суд назначил девять суток студенту по административному правонарушению", - добавили в полиции.

Студент был задержан по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и доставлен в отдел полиции города Горячий Ключ. В чем именно заключалось неповиновение полиции, неизвестно.

Мать студента рассказала "Комсомольской правде", что полиция пришла в техникум вечером 7 февраля. "Сына привезли в Горячий Ключ и заключили под стражу. Сказали, что его не пустят домой, пока не пройдет суд. Даже искупаться не отпустили", - заявила женщина.

В МВД добавили, что если будет установлено, что своими действиями задержанный оскорбил чувства верующих, может быть заведено уголовное дело.

Фотография, по которой сейчас проводится проверка, была опубликована в "Инстаграме" Гришина на этой неделе. После скандала она была удалена.

Согласно российскому уголовному кодексу, оскорбление чувств верующих на территории храма карается лишением свободы на срок до трех лет. Принятие закона, предусматривающего такое наказание, последовало за акцией политического протеста, устроенной группой Pussy Riot в храме Христа Спасителя в Москве.