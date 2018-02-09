Беглого юриста из "списка Титова" в России арестовали заочно

Правообладатель иллюстрации Sergei Fadeichev/TASS Image caption Ранее Титов предложил бизнесменам, скрывающимся за границей (в том числе Евгению Рыжову), вернуться в Россию

Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно арестовал адвоката Евгения Рыжова, находящегося в розыске по делу о рейдерстве. Рыжов упоминался в списке предпринимателей, желающих вернуться в Россию, который бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты Борис Титов передал Путину.

Как сообщил Рыжов РБК, 7 февраля, сразу после публикации "списка Титова", следователь связался с его адвокатом Юлией Баронец и вызвал ее в суд. По словам Рыжова, следователь аргументировал свое ходатайство об аресте тем, что обвиняемый сорвал условия подписки о невыезде и надлежащем поведении.

По мнению Рыжова, постановление об аресте нужно, чтобы он "даже не думал приезжать" в Россию.

Нижегородский адвокат Евгений Рыжов был объявлен в розыск по делу о попытке рейдерского захвата старинного особняка на Гоголевском бульваре в Москве. В 2013 году сроки по этому делу получили два бизнесмена - Михаил Чернов и Михаил Балакирев.

Как писала газета "Коммерсант", Рыжов, который уже несколько лет скрывается в США, в 2017 году стал обвиняемым еще по восьми уголовным делам.

Инициатива Титова

3 февраля бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты России Борис Титов провел в Лондоне встречу с предпринимателями, которые скрываются за границей от уголовного преследования, и предложил им вернуться - при условии, что они возместят причиненный ущерб.

Как передавал корреспондент Русской службы Би-би-си, некоторые из присутствовавших на встрече со скепсисом восприняли предложение Титова, объяснив это тем, что российские проблемы носят политический характер.

Сооснователь салонов сотовой связи "Евросеть" Евгений Чичваркин обвинил Титова в том, что тот боится назвать президента России Владимира Путина главным препятствием на пути возвращения российских бизнесменов в Россию.

В ходе встречи открыто о своем желании вернуться в Россию заявил только находящийся в розыске бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов.

Image caption В "списке Титова" значатся 16 бизнесменов, еще один пожелал остаться неизвестным

Комментируя инициативу Титова, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент не будет автоматически гарантировать освобождение от уголовного преследования российским бизнесменам, желающим вернуться на родину. Их запросы будут перенаправлены "соответствующим службам", уточнял Песков.

7 февраля на встрече с иностранной прессой в Москве Титов огласил имена российских бизнесменов, желающих вернуться на родину. Всего бизнес-омбудсмен перечислил 16 человек, оговорившись, что среди них нет ярких имен.

Как пояснил Би-би-си собеседник в Партии роста, в полной версии списка, который Титов передал президенту России, 17 бизнесменов - еще один предприниматель пожелал остаться неизвестным. В Кремле получение списка подтвердили.