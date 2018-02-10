Израильский истребитель разбился, попав под огонь системы ПВО Сирии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Израильский истребитель совершал удары по "иранским" целям в Сирии

Израильская авиация нанесла удар по "иранским" целям в Сирии, после чего по самолетам был открыт огонь из систем ПВО. В результате один из истребителей упал на севере Израиля, летчики живы, заявили израильские военные.

Как сообщил представитель армии Израиля подполковник Йонатан Конрикус, над территорией страны был перехвачен иранский беспилотник, запущенный с территории Сирии. После чего израильтяне в ответ атаковали "иранские цели" в Сирии.

Целью ударов стали системы контроля, которые направляли дрон. Подразделения ПВО Сирии, в свою очередь, открыли массированный огонь по самолетам, после чего истребитель F-16 разбился, упав на территорию Израиля.

Двое пилотов находятся в безопасности - они катапультировались и были доставлены в госпиталь, подчеркивают израильские военные. Иранский беспилотник "находится у нас", говорится в их заявлении.

Сирийские власти пока официально не прокомментировали инцидент. Ранее в подобных случаях они обвиняли Израиль в агрессии и использовали ПВО, но до сих пор им не удавалось сбивать израильские истребители.

В тоже время государственное агентство САНА со ссылкой на анонимный источник передает, что сирийские ПВО якобы подбили больше, чем один самолет. Система ПВО отразила нападение ВВС Израиля на военную базу в центре Сирии, говорится в сообщении.

В марте прошлого года министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявлял, что в случае нового обстрела зенитными ракетами израильских самолетов вся система противовоздушной обороны Сирии будет немедленно уничтожена.

Тогда сирийские ракеты также были выпущены по израильским самолетам, наносившим удары по территории Сирии. Одну из ракет удалось сбить, две другие упали на землю на территории Израиля. Израильские самолеты не получили повреждений.

Сообщалось, что Израиль тогда впервые применил в боевых условиях систему ПРО Arrow. Сейчас во время инцидента с иранским дроном в некоторых районах Израиля сработала система оповещения о воздушной тревоге.

В начале января над сирийской провинцией Идлиб был сбит - предположительно, джихадистами из ПЗРК - российский самолет-штурмовик Су-25. Пилот Роман Филипов катапультировался, отстреливался на земле и подорвал себя гранатой.

Тело майора Филипова при участии Турции доставили в России, его похоронили в Воронеже. Президент Владимир Путин присвоил ему посмертно звание Героя России.