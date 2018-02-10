Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

  • 10 февраля 2018
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пожимает руку сестры Ким Чен Ына Правообладатель иллюстрации YONHAP
Image caption Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пожимает руку сестры Ким Чен Ына

Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в самое ближайшее время посетить Пхеньян. Приглашение передала его младшая сестра Ким Е Чжон. Она первая из семьи северокорейских лидеров посетила Сеул по случаю Олимпийских игр в Пхеньяне.

Ким Е Чжон пообщалась с южнокорейским президентом в составе северокорейской делегации высокого уровня и в устной форме передала приглашение, сообщает агентство Yonhap.

Встреча прошла в президентском дворце, известном как Голубой дом. Сообщается, что президент Мун обменялся любезностями с госпожой Ким, вместе с которой прибыл формальный глава КНДР -председатель президиума верховного собрания страны Ким Ен Нам.

Это самая высокопоставленная делегация с севера полуострова со времен Корейской войны 1950-х годов. И первый визит члена правящей семьи КНДР в соседнюю страну - после войны никто из родственников Ким Чен Ына не встречался с южнокорейскими руководителями.

Встреча стала возможной благодаря зимней Олимпиаде в Пхеньяне, в которой обе Кореи участвуют одной командой. На открытии Игр спортсмены КНДР и Южной Кореи шли под одним флагом.

Мун Чжэ Ин в прошлом году победил на президентских выборах, выступая за улучшение отношений с Северной Кореей. Однако ситуация на полуострове предельно обострилась после новых ракетных испытаний и обмена угрозами между Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом.

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Image caption Ким Е Чжон во время открытии Олимпиады находилась рядом с вице-президентом США Майклом Пенсом

Сестра Ким Чен Ына посетила церемонию открытия Игр в пятницу 9 февраля. Там же присутствовал и вице-президент США Майкл Пенс, но переговоров между ними не было.

После церемонии северкорейская делегация была приглашена на ужин к президенту в Голубой дом. Сообщается, что они ели кимхчи.

Ким Е Чен считается одной из приближенных Ким Чен Ына. В прошлом году брат назначил 30-летнюю сестру членом политбюро Трудовой партии. С 2015 года она выполняет обязанности заместителя завотдела пропаганды и агитации ЦК. Внесена в санкционный список США в связи с причастностью к нарушениям прав человека в КНДР.

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