Министр обороны Британии: "битлов" из ИГ должны судить в Гааге

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Британских боевиков Александа Коти (слева) и Эль Шафи Эльшейх захватили войска сирийских курдов, действующие при поддержке США.

Двух пойманных в Сирии британских боевиков, состоявших в группировке "Исламское государство", следует отправить не в тюрьму в Гуаантанамо, а в международный уголовный суд в Гааге, заявил министр обороны Британии Тобиас Эллвуд.

"Независимо от своего происхождения, террористы должны быть привлечены к ответственности прозрачно и справедливо", - сказал Эллвуд в интервью двум британским изданиям и добавил, что их должны отправить в Гаагу.

Боевиков из Британии Александа Котэй и Эль Шафи Эльшейх захватили войска сирийских курдов, действующие при поддержке США.

Оба боевика - 34-летний Александа Коти и 29-летний Эль Шафи Эльшейх - родом из западного Лондона, их личность установлена благодаря сличению отпечатков пальцев и иных биометрических данных.

По данным Би-би-си, оба уже лишены британского гражданства.

Котэй и Эльшейх - двое из четырех членов группировки "Исламское государство", имевших британское гражданство. Четверка боевиков получила прозвище "Битлз" благодаря своему британскому акценту.

В какой стране будут судить боевиков?

Сирийские силы, захватившие боевиков, утверждают, что еще ожидают запрос о их выдаче - из любой страны.

Звучали предложения передать боевиков в военную тюрьму США в Гуантанамо на Кубе.

Среди альтернативных вариантов - передать дело "битлов" в уголовный суд в Соединенных Штатах. Либо же - в международный уголовный суд в Гааге, который также рассматривает обвинения в геноциде, преступления совершенные в ходе войны или агрессии и преступления против человечности.

Министр обороны Британии Тобиас Эллвуд потерял брата во время террористической атаки на Бали в 2002 году и сам оказался в эпицентре нападения во время теракта в Вестминстере в прошлом году.

В интервью Times и Daily Telegraph Эллвуд заявил, что происходящее в тюрьме Гуантанамо противоречит Женевской конвенции, и заведение не способно препятствовать джихадистской угрозе в мире.

"Ужас 9 сентября (терактов 2001-го года в Нью-Йорке - Би-би-си) заключается в том, что мы на короткое время упустили из виду стандарты и верховенство права, на становление которых ушли столетия, и именно благодаря которым мы отличаемся от террористов", - считает Эллвуд.

Он также добавил: "Как те, кому даны полномочия международных борцов, мы должны организовать международный процесс, включающий Гаагу гарантирующий, что террористы любого происхождения будут привлечены к ответственности прозрачно и справедливо".

Тюрьма в Гуантанамо оказалась в центре скандала после того, как стало известно, что заключенных там подвергали истязаниям.

О том, что двое пойманных боевиков должны предстать перед судом, ранее заявили и родственники некоторых их жертв.

Министерство обороны США подтвердило, что членов группировки "Битлз" задержали в ходе боевой операции "Демократические силы Сирии" - курдско-арабское объединение, воюющее при поддержке США. Однако добавил, что решение о дальнейших мерах еще находится в процессе рассмотрения.

"Мы намерены задерживать каждого, кто должен ответить за действия, в которых они обвинены", - сказал майор Адриан Ренкин Гэллоуэй.

Кто такие "Битлз" из ИГ

Заложники, освобожденные за выкуп или сумевшие сбежать, рассказывали во многих интервью, что их охраняли, допрашивали и пытали четверо боевиков, говоривших с британским акцентом, за что они и получили прозвище "Битлз".

Возглавлял группу Мохаммед Эмвази, более известный в британской прессе как "Джихадист Джон". До своей гибели от ракетного удара в ноябре 2015 года Эмвази запомнился жестокими убийствами британских и американских заложников, которые он снимал на видео.

Правообладатель иллюстрации unknown/HO via Met Police, Kotey, Handout Image caption Слева направо: Мухаммед Эмвази, Эйн Дэвис, Александа Коти и Эль Шафи Эльшейх

Еще один из "Битлз" ранее был арестован и осужден в Турции.

По сообщению американских властей, четверо боевиков обезглавили в общей сложности как минимум 27 граждан западных стран.

Госдепартамент США о "квартете" джихадистов сообщает следующее:

Мухаммад Эмвази , более известный в британских газетах как "Джихадист Джон". Лично убил несколько человек и снял их убийства на видео. Эмвази был убит в 2015 году в Ракке в результате авиаудара беспилотника.

, более известный в британских газетах как "Джихадист Джон". Лично убил несколько человек и снял их убийства на видео. Эмвази был убит в 2015 году в Ракке в результате авиаудара беспилотника. Эйн Дэвис , также выходец из западного Лондона, был признан одним из руководителей группировки "Исламское государство" и в 2017 году приговорен к тюремному сроку в Турции.

, также выходец из западного Лондона, был признан одним из руководителей группировки "Исламское государство" и в 2017 году приговорен к тюремному сроку в Турции. Александа Коти - принимал участие в пытках заложников, а также занимался вербовкой в ИГ.

- принимал участие в пытках заложников, а также занимался вербовкой в ИГ. Эль Шафи Эльшейх - применял пытки, такие как имитация утопления, инсценировки казней и распятие пленных. Также охранял камеры с заложниками.

Лидером группы считался Эмвази. В распространявшихся ИГ видеозаписях именно он был человеком в маске, который насмехался над западными странами, а затем отрезал головы заложникам.

Эйн Дэвис отбывает тюремный срок в Турции. Его задержали в Стамбуле в 2015 году.

Среди людей, убийства которых были засняты на видео, - британские гуманитарные работники Дэвид Хэйнс и Алан Хеннинг, американские журналисты Джеймс Фоули и Стивен Сотлофф и американец Питер Кассиг.