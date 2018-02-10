Спортсмен из России выиграл первую медаль на Олимпиаде в Корее
Шорт-трекист Семен Елистратов выиграл бронзовую медаль в гонке на 1500 метров.
27-летний спортсмен принёс команде олимпийских атлетов из России первую медаль Игр-2018 в Корее.
У Елистратова уже есть олимпийская медаль - в Сочи он завоевал золото в составе эстафеты.
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Спортсмен выступал в нейтральной форме и под олимпийским флагом, так как сборная России официально не была допущена на Олимпиаду.
Кореец Лим Хе Чун взял золото с олимпийским рекордом (2.10,485), Шинки Кнегт из Нидердандов стал вторым.
Первое золото олимпиады - у Швеции
Обладательницей первой золотой медали зимних Олимпийских игр в Пхенчхане ранее в суботу стала шведская спортменка Шарлотта Калла.
30-летняя Калла победила в женском скиатлоне и стала первой чемпионкой мира Олимпиады-2018.
Шведская спортсменка на 7,8 секунды обошла предыдущую чемпионку Марит Бьорген, финишировавшую второй.
Калла преодолела 15 километров дистанции за 40 минут и 44,9 секунды. Это ее третье олимпийское золото.
Россиянка Наталья Непряева финишировала восьмой, отстав от победительницы на 33 секунды.
Самой титулованной олимпийской чемпионкой в зимних видах спорта среди женщин остается норвежская скиатлонистка Бьорген. С нынешним серебром у 37-летней Бьорген 11 медалей.
Третьей финишировала 27-летняя спортсменка из Финляндии Криста Пярмякоски - на 10.1 секунд позже Каллы.
"Я довольно сильно волновалась. Олимпиада - это то, к чему я долго-долго готовилась", - сказала спортсменка.
"Во время подготовки было отличное чувство, но я знаю, что на Олимпиаде все хотят быть в форме. Соревноваться было волнительно и весело. А на финишной прямой я не хотела оглядываться и сконцентрировалась на том, чтобы продолжать борьбу".
Британка Анника Тейлор добралась к финишу последней, заняв 60-е место.
Скиатлон - это смешанная лыжная гонка, посреди которой спортсмены меняют лыжи и стиль. Первую половину (7,5 км для женщин) лыжники проходят классическим стилем, вторую - коньковым ходом.
Калла, Брьорген и спорсменка из Норвегии Хейди Венг в 2014-м году поднимались на пьедестал в Сочи.
По количеству медалей Бьорген на одну награду опережает итальянку Стефанию Бельмондо и россиянку Раису Сметанину.
Самым титулованным спортсменом зимних олимпиад считается норвежский спортсмен Уле-Эйнар Бьёрндален, выигравший 13 наград.