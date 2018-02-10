Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тройка лидеров: Шинки Кнегт из Нидерландов, кореец Лим Хе Чун и россиянин Семен Елистратов

Шорт-трекист Семен Елистратов выиграл бронзовую медаль в гонке на 1500 метров.

27-летний спортсмен принёс команде олимпийских атлетов из России первую медаль Игр-2018 в Корее.

У Елистратова уже есть олимпийская медаль - в Сочи он завоевал золото в составе эстафеты.

Спортсмен выступал в нейтральной форме и под олимпийским флагом, так как сборная России официально не была допущена на Олимпиаду.

Кореец Лим Хе Чун взял золото с олимпийским рекордом (2.10,485), Шинки Кнегт из Нидердандов стал вторым.

Правообладатель иллюстрации Бобылев Сергей/ТАСС Image caption Олимпийский спортсмен из России Семен Елистратов, завоевавший бронзовую медаль во время соревнований по шорт-треку на 1500 метров среди мужчин

Первое золото олимпиады - у Швеции

Обладательницей первой золотой медали зимних Олимпийских игр в Пхенчхане ранее в суботу стала шведская спортменка Шарлотта Калла.

30-летняя Калла победила в женском скиатлоне и стала первой чемпионкой мира Олимпиады-2018.

Шведская спортсменка на 7,8 секунды обошла предыдущую чемпионку Марит Бьорген, финишировавшую второй.

Калла преодолела 15 километров дистанции за 40 минут и 44,9 секунды. Это ее третье олимпийское золото.

Россиянка Наталья Непряева финишировала восьмой, отстав от победительницы на 33 секунды.

Самой титулованной олимпийской чемпионкой в зимних видах спорта среди женщин остается норвежская скиатлонистка Бьорген. С нынешним серебром у 37-летней Бьорген 11 медалей.

Третьей финишировала 27-летняя спортсменка из Финляндии Криста Пярмякоски - на 10.1 секунд позже Каллы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шведская спортменка Шарлотта Калла стала обладательницей первой золотой медали зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

"Я довольно сильно волновалась. Олимпиада - это то, к чему я долго-долго готовилась", - сказала спортсменка.

"Во время подготовки было отличное чувство, но я знаю, что на Олимпиаде все хотят быть в форме. Соревноваться было волнительно и весело. А на финишной прямой я не хотела оглядываться и сконцентрировалась на том, чтобы продолжать борьбу".

Британка Анника Тейлор добралась к финишу последней, заняв 60-е место.

Скиатлон - это смешанная лыжная гонка, посреди которой спортсмены меняют лыжи и стиль. Первую половину (7,5 км для женщин) лыжники проходят классическим стилем, вторую - коньковым ходом.

Калла, Брьорген и спорсменка из Норвегии Хейди Венг в 2014-м году поднимались на пьедестал в Сочи.

По количеству медалей Бьорген на одну награду опережает итальянку Стефанию Бельмондо и россиянку Раису Сметанину.

Самым титулованным спортсменом зимних олимпиад считается норвежский спортсмен Уле-Эйнар Бьёрндален, выигравший 13 наград.