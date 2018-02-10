Дерипаска подал в суд на Рыбку после расследования Навального

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Олег Дерипаска заявил, что расследование Навального является плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании

Президент "Русала" и En+ Group Олег Дерипаска подал в суд на бывшую модель Настю Рыбку (Анастасия Вашукевич). Иск связан с расследованием Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, в котором упоминались Рыбка, Дерипаска и российский вице-премьер Сергей Приходько.

О подаче иска рассказал РБК представитель Дерипаски: "Иск в суд подан против физических лиц - Анастасии Вашукевич, т.е. Насти Рыбки, и Александра Кириллова, т.е. Алекса Лесли, которые в своих социальных сетях разместили частные фотографии, на которых изображен Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, сделанные тайно, раскрыв детали его частной жизни".

По его словам, Роскомнадзор заблокировал доступ к расследованию Навального до разрешения спора по существу .

При этом сам оппозиционер ответчиком не является, хотя, по словам представителя миллиардера, "незаконно использовал информацию о частной жизни Олега Дерипаски, смакуя в своем ролике подробности частной жизни и предъявляя голословные обвинения".

В окружении предпринимателя сослались на 24 статью Конституции России, которая гласит, что сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

"Вот это скорость"

"Вот это скорость. Что значит политическое влияние Приходько, помноженное на деньги Дерипаски. Как говорится, "такого не припомнят даже старожилы", - написал на своем сайте Алексей Навальный.

Расследование ФБК вышло 8 февраля. В нем рассказывается об отдыхе у берегов Норвегии на яхте, на которой находились люди, похожие на Олега Дерипаску и Сергея Приходько, а также автор блога и книги о соблазнении миллиардеров под псевдонимом Настя Рыбка.

Свои утверждения Навальный подкрепил публикациями в Instagram Насти Рыбки, отрывками из ее книги "Дневник по соблазнению миллиардера", а также данными трекинговых сервисов.

Навальный заявил, что расценивает совместное времяпрепровождение миллиардера и чиновника как коррупцию.

Расследование Навального привлекло внимание в Соединеных Штатах. Об этой истории написали ведущие газеты New York Times и Washington Post, которых особенно заинтересовала роль Дерипаски как возможного посредника между бывшим главой предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и вице-премьера Приходько, курирующего вопросы внешней политики.

"Плод воображения группы лиц"

Вскоре после публикации расследования Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов само расследование на сайте Навального, а также страницу на YouTube, где был опубликован ролик. Основанием для внесения страниц в реестр стало решение Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

В Кремле реагировать на факты из расследования отказались: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что не мог бы и не хотел бы комментировать его.

Дерипаска заявил, что расследование является "плодом воображения группы лиц и одним из проявлений спланированной заказной кампании, направленной на дискредитацию репутации".

Приходько заявил, что на расследование "надо было бы ответить по-мужски, но останемся в рамках правового поля". Он дал понять, что не собирается обращаться в суд. "Достаточно того, что это сделают другие люди", - заявил вице-премьер.