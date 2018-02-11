По сообщениям СМИ, самолет "Саратовских авиалиний" пропал с радаров после вылета из "Домодедово".

ТАСС передает со ссылкой на источник, что на борту находятся 65 пассажиров и экипаж, Интерфакс сообщает о 71 человеке на борту.

Источник Интерфакса сообщает, что самолет предположительно разбился в районе деревни Аргуново в Раменском районе Подмосковья.

"Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались", - цитирует свой источник РИА Новости.

Представители "Саратовских авиалиний" в аэропорту Саратова не смогли ответите на вопрос Русской службы Би-би-си о том, действительно ли самолёт пропал с радаров.

Самолет Ан-148, выполняющий рейс из Москвы в Орск, вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21. Через 7 минут после взлета он исчез с экранов радаров.

По данным сервиса Flightradar24, из Домодедово в Орск действительно вылетел Ан-148 "Саратовских авиалиний".

У лайнера бортовой номер ra-61704.