Олимпиада, день 2-й: бронза Елистратова, рекорд Медведевой и триколор на трибунах

Правообладатель иллюстрации Maddie Meyer/Getty Image caption Для Евгении Медведевой это первая Олимпиада

Шорт-трекист Семен Елистратов, принесший первую олимпийскую медаль команде российских спортсменов, посвятил ее своим соотечественникам, которых, как он выразился, "подло и мерзко отстранили от Игр".

27-летний спортсмен получил бронзовую медаль в гонке на 1500 метров, которая стала первой завоеванной россиянами медалью на Играх-2018 в Корее.

Кореец Лим Хе Чун взял золото с олимпийским рекордом (2.10,485), Шинки Кнегт из Нидерландов стал вторым.

У Елистратова уже есть олимпийская медаль - в Сочи он завоевал золото в составе эстафеты.

Программа "надзора" за россиянами

Между тем Международный олимпийский комитет отреагировал на высказывание Елистратова, напомнив, что у МОК есть "программа надзора" за российскими спортсменами и их поведением, и по окончании Игр исполкому МОК будет доложено о том, были ли соблюдены все правила.

Елистратов выступал в нейтральной форме и под олимпийским флагом, так как сборная России официально не допущена на Олимпиаду, и в Корее 169 россиян фигурируют как "Олимпийские спортсмены из России" (OAR).

Как отметил представитель МОК Марк Адамс, чтобы быть допущенными к участию в соревнованиях, россияне должны придерживаться жестких правил, установленных МОК, включая "уважение к духу и решениям исполкома МОК".

В числе прочих правил россияне должны называть свою делегацию только "командой олимпийских спортсменов из России" и понимать, что они будут выступать под олимпийским флагом, а на церемониях их награждения будет звучать олимпийский гимн. Кроме того, они должны воздерживаться от любых публичных видов деятельности и обсуждений, связанных с их национальным флагом, гимном, эмблемой или символикой.

Новый рекорд

18-летняя фигуристка Евгения Медведева в воскресенье откатала короткую программу командного турнира, установив новый мировой рекорд.

Она набрала 81,06 балла, побив свое собственное прежнее достижение, установленное на чемпионате мира в Токио в прошлом году.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы, однако впервые участвует в Олимпийских соревнованиях.

Ее победа в воскресенье означает, что российские фигуристы по итогам коротких программ заняли второе место в турнирной таблице (31 очко); на первом месте - Канада (35 очков).

Корреспондент BBC Sport Дэвид Макдейд присутствовал на выступлении Медведевой и позже поговорил с ней: "Она сказала, что слышала крики болельщиков во время своего выступления, и была этим очень тронута. "Они знают, кто я и откуда приехала", - сказала спортсменка".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На ледовой арене "Кёнпхо" российские болельщики активно поддерживали своих соотечественников

Триколор на трибунах

Несмотря на то что российский флаг не фигурирует в турнирных таблицах Олимпиады в Корее, это не остановило российских болельщиков: более 100 фанатов, одетых в красно-бело-синюю одежду и куртки, не сидели тихонями на ледовой арене "Кёнпхо" в течение первых двух дней Олимпиады и громко выкрикивали своим соотечественникам: "Олимпийские спортсмены из России!".

Россияне выступают в Корее под нейтральным флагом, однако к болельщикам это правило не относится, как и другое - запрещающее делать публичные высказывания политического характера или демонстрировать национальную эмблему или символы, в том числе и в соцсетях.

Правообладатель иллюстрации Maddie Meyer/Getty Images Image caption Екатерина Боборова и Дмитрий Соловьев во второй день соревнований

Российская фигуристка Екатерина Боброва заявила в воскресенье, что горячая поддержка российских болельщиков заставила ее почувствовать себя "как дома".

"Сегодня поддержка была просто колоссальная, мы видели наших соотечественников с флагами, распевающими песни по-русски. Это было самое главное", - добавила она.

Российские спортсмены не могут демонстрировать официально триколор, но, по заявлению МОК, они смогут повесить российские флаги у себя в номерах - только так, чтобы их не было видно снаружи.

Российская сторона обеспечила своим болельщикам место проживания в Южной Корее, с выставленными на обозрение вырезанными из картона фигурами легендарных советских хоккеистов и фотографиями нынешних и уже завершивших карьеру спортсменов.