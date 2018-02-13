МАК назвал возможную причину крушения Ан-148 в Подмосковье

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Обогрев всех трех приемников полного давления (ППД) самолета Ан-148, который разбился 11 февраля в Подмосковье, находился в выключенном состоянии, сообщила комиссия Межгосударственного авиационного комитета по расследованию катастрофы.

На борту самолета "Саратовских авиалиний", выполнявшего рейс из Москвы в город Орск в Оренбургской области, находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Во вторник комиссия завершила расшифровку данных бортового параметрического самописца, обнаруженного на месте крушения в Раменском районе Подмосковья.

"Предварительный анализ зарегистрированной параметрической информации показал, что в ходе всего полета, закончившегося авиационным происшествием, обогрев всех трех приемников полного давления (ППД) находился в выключенном состоянии. Во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте", - говорится в сообщении на сайте МАК.

Приемник полного давления - важное устройство бортовой системы самолета, предназначенное для вычисления приборной и воздушной скорости, истинной воздушной скорости, вертикальной скорости и барометрической высоты.

Его неправильная работа приводит к искажению показаний приборов в кабине экипажа и нештатной работе автоматических систем управления.

По данным МАК, через 2 минуты и 30 секунд после отрыва на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч приборы командира воздушного судна и второго пилота стали показывать существенно отличающиеся друг от друга данные о скорости самолета.

Далее эти расхождения продолжали расти, после чего экипаж отключил автопилот. Дальнейший полет проходил в ручном режиме. В итоге самолет был переведен в интенсивное снижение с углами тангажа на пикирование 30-35 градусов.

"В момент столкновения с землей угол тангажа на пикирование составлял около 30 градусов, за четыре-пять секунд до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, который достиг 25 градусов", - сообщает комиссия.

"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полёте могли стать неверные данные о скорости полёта на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД при выключенном состоянии систем их обогрева", - говорится в сообщении МАК.