Суд признал удалившую грудь россиянку мужчиной. И отказался вернуть ей детей

Правообладатель иллюстрации YULIA SAVINOVSKIKH Image caption В семье Юлии Савиновских до недавних пор было пятеро детей

Жительница Екатеринбурга Юлия Савиновских, у которой отобрали приемных детей после того, как она провела операцию по удалению груди, была признана местным судом мужчиной. Из текста решения следует, что именно на этом основании судья не разрешил вернуть ей детей.

В понедельник адвокат ассоциации "Агора" Павел Чиков опубликовал мотивировочную часть решения суда, принятого на заседании по иску Савиновских 5 февраля этого года. В своем исковом заявлении она требовала отменить решение органов опеки, лишивших ее права воспитывать приемных детей.

В открывке, приводимом Чиковым, говорится, что Савиновских является мужчиной, поэтому ее брак с другим мужчиной считается недействительным - следовательно, в такой семье приемные дети воспитываться не могут.

"Идентификация Савиновских Ю.В. себя в качестве представителя мужского пола с учетом состояния ее в браке с мужчиной, стремление к принятию социальной роли, свойственной мужскому полу, по своей сути противоречит принципам семейного законодательства нашей страны, традициям и менталитету нашего общества", - считает районный суд Екатеринбурга.

Защищающий интересы Савиновских адвокат "Агоры" Алексей Бушмаков сообщил "Новой газете", что в паспорте его подзащитной указан женский пол. По его словам, никаких документов, свидетельствующих о смене Савиновских пола, в суде продемонстрировано не было.

Сама Юлия Савиновских сообщила Русской службе Би-би-си, что не делала и не планировала делать операцию по смене пола. "Нет, не планировала фаллопластику, гормонотерапию, паспортную смену пола", - утверждает Савиновских.

По ее словам, вопреки тому, что написано в решении суда, в своей семье Юлия сохраняет социальную роль женщины.

"Мои дети называют меня мамой. В том числе и старшая, прогрессивная, свободная от предубеждений дочь, которой, если бы мне только было нужно попросить и обосновать необходимость обращения ко мне в мужском роде, это ничего не стоило бы", - рассказывает Юлия Савиновских.

Ранее Алексей Бушмаков указывал, что суд отказался дожидаться результатов психолого-психиатрической экспертизы. "Савиновских ее прошла, - сказал Бушмаков. - Но она [экспертиза] недооформлена была врачами. Проблема в том, что судья отказалась ждать".

Это уже не первое подобное решение районного суда. Он отклонял иск Савиновских и раньше, но в декабре 2017 года Свердловский областной суд признал первое решение районного суда незаконным и направил дело на повторное рассмотрение.

Правообладатель иллюстрации Yulia Savinovskikh Image caption В семье Юлии Савиновских до недавних пор было пятеро детей - помимо малышей у нее есть 17-летняя дочь

История Савиновских

Несколько лет назад Савиновских и ее супруг взяли под опеку из детдома двух мальчиков. У одного из них - органические повреждения головного мозга, у другого - детский церебральный паралич (ДЦП).

В августе 2017 года органы соцзащиты забрали у женщины обоих приемных детей, узнав о ее операции по удалению молочных желез. 21 сентября 2017 года Орджоникидзевский суд отказался вернуть ей двух изъятых детей.

В заключении районной опеки было сказано, что супруг Савиновских - 31-летний Евгений Соков - "не имеет дохода, обеспечивающего усыновленным детям прожиточный минимум, установленный в Свердловской области", а потому "не может быть кандидатом в усыновители".

Однако, как отмечает адвокат Бушмаков, Соков прошел школу приемного родителя и досрочно погасил ипотеку, а недавно у семьи появился загородный дом.

"Мы понимаем, что реальной причиной стала операция Юлии на груди. И это никак не может быть поводом для столь жестких действий чиновников", - заявлял адвокат.

Органы опеки подали иск о расторжении договора о приемной семье, когда Савиновских отказалась подписать добровольный отказ от детей.

Перемена пола

Ранее сотрудники опеки заявляли, что женщина, у которой помимо приемных есть трое родных детей, намеревалась провести операцию по перемене пола, доказательством чему якобы служил ее блог.

В министерстве социальной политики Свердловской области заявили, что детей у Савиновских изъяли из-за ее болезни, входящий в перечень заболеваний, при наличии которых нельзя усыновлять детей.

По предположению Савиновских, органы опеки считают, что она транссексуальна, а в России это считается психическим расстройством половой идентификации.

В интервью Би-би-си Савиновских говорила, что не думала о трансгендерном переходе и просто хотела избавиться от большой груди, которая ей мешала.

"Физически очень тяжело. Болит спина вечером, болит спина утром, позвоночник просто со страшной силой болит каждый день. Ты живешь, превозмогая боль", - объясняла она.