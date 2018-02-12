Публике представлены официальные портреты Барака и Мишель Обама

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Барак и Мишель Обама приняли участие в церемонии первого показа их официальных портретов в Национальной портретной галерее в Вашингтоне.

Бывший президент сказал, что ему понравился его портрет кисти Кехинде Уайли, который специализируется на портретах афроамериканцев в стиле старых мастеров.

"Вау", - сказала Мишель Обама, увидев свой портрет работы афроамериканской художницы Эми Шералд, чьи работы обычно отражают проблемы социальной справедливости.

Среди приглашенных гостей в Портретной галерее были Стивен Спилберг и Том Хэнкс.

"Насколько мне известно, никто в моей семье никогда не позировал для портрета", - сказал Барак Обама.

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По его словам, он сам позировал лишь для школьного альбома.

Он также похвалил Эми Шералд, сказав, что ей удалось запечатлеть красоту его жены.

Бывший американский президент также сказал, что Кехинде Уайли, должно быть, было нелегко, так как ему пришлось изображать "все менее привлекательного человека".

Мишель Обама очень хвалила работу Эми Шералд.

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"Теперь темнокожие девушки будут сюда приходить и увидят на стене этого важного американского музея портрет человека, который выглядит, как они", - сказала первая лэди.

"И я знаю, что это повлияет на их мировоззрение, - добавила она. - Потому что я сама была такой девушкой".

Кехинде Уайли сказал, что "невозможно описать словами эмоции первого афроамериканского художника, написавшего портрет первого афроамериканского президента".

"Лучшего чувства не придумаешь", - добавил он.

Реакция широкой публики была незамдлительной.

Некоторые шутили в "Твиттере", что Обама в саду похож на Бейонсе.

Некоторые писали в "Твиттере", что Мишель Обама не похожа на себя, на что другие отвечают, что это пример артистического видения.