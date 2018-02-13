Правящая партия ЮАР дала президенту два дня на отставку
Правящий в ЮАР Африканский национальный конгресс (ANC) дал президенту Джейкобу Зуме два дня на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае он будет снят с должности.
О решении партии со ссылкой на источники сообщили южноафриканские СМИ и агентство Рейтер. Официально партия о нем не сообщала.
Если Зума не уйдет сам, будет проведен вотум недоверия, после которого 75-летний президент лишится должности.
По поводу этого решения исполнительный комитет партии совещался с понедельника до утра вторника.
Заседание возглавлял вице-президент и лидер партии с декабря 2017 года Сирил Рамафоса.
Сообщается, что Рамафоса сам поехал в резиденцию президента, чтобы сказать ему о решении партии.
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Пока неясно, какова была реакция президента. Официальная просьба покинуть должность будет направлена ему в течение вторника.
Второй президентский срок Зумы истекает в мае 2019 года.
В чем провинился президент?
В последнее время оппозиция давит на правящую партию из-за скандала вокруг траты госимущества. Президента с 2014 года обвиняют в коррупции, он последовательно отрицает свою вину.
Речь идет о том, что глава государства не вернул в казну часть средств, использованных для ремонта своего частного дома - в частости, для строительства бассейна и амфитеатра.
Зума потратил на ремонт свыше 20 миллионов долларов.
В 2016 году Верховный суд страны постановил, что Зума нарушил конституцию из-за отказа выплатить часть бюджетных денег, потраченных на реконструкцию.
Позже в том же году Конституционный суд обязал его выплатить в казну 7,8 миллиона рэндов (около 543 тысяч долларов). Формально Зума не отказывался от выплаты, однако неизвестно, сколько он выплатил на сегодняшний день и выплатил ли вообще.
В прошлом году Верховный апелляционный суд решил снова открыть почти 800 дел по обвинению Зумы во взяточничестве, мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег в 1990-ые годы в сделках на $2 млрд при поставках оружия. Обвинения были сняты с него в 2009 году.
Кроме того, недавно общественные защитники обвинили его в коррупционных связях с влиятельной семьей Гупта из Индии, которые могли вмешиваться в управление ЮАР.
Из обнародованной электронной переписки общественники сделали вывод, что Гупта заключали с правительством выгодные для своих компаний контракты. И Зума, и Гупта отрицают эти обвинения.
Что дальше?
Зума может не соглашаться с мнением партии и остаться на своем посту - с правовой точки зрения он не обязан уходить в отставку, хоть тогда и окончательно потеряет доверие партии.
В таком случае должен будет состояться вотум недоверия. Его дата уже известна - 22 февраля.
Такие заседания относительно Зумы уже случались, однако к отставке не приводили. В этот раз ожидается, что президент все же уйдет - вотум недоверия считается весьма позорным процессом для него и партии.
Неизбежную отставку президента Зумы в стране называют "зексит" по аналогии с "брекситом" в Британии.
Предыдущий лидер ЮАР Табо Мбеки ушел с должности в 2008 году.