Правящая партия ЮАР дала президенту два дня на отставку

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Оппозиция обвиняет президента в коррупции, а он отрицает все обвинения

Правящий в ЮАР Африканский национальный конгресс (ANC) дал президенту Джейкобу Зуме два дня на то, чтобы уйти в отставку, в противном случае он будет снят с должности.

О решении партии со ссылкой на источники сообщили южноафриканские СМИ и агентство Рейтер. Официально партия о нем не сообщала.

Если Зума не уйдет сам, будет проведен вотум недоверия, после которого 75-летний президент лишится должности.

По поводу этого решения исполнительный комитет партии совещался с понедельника до утра вторника.

Заседание возглавлял вице-президент и лидер партии с декабря 2017 года Сирил Рамафоса.

Сообщается, что Рамафоса сам поехал в резиденцию президента, чтобы сказать ему о решении партии.

Пока неясно, какова была реакция президента. Официальная просьба покинуть должность будет направлена ему в течение вторника.

Второй президентский срок Зумы истекает в мае 2019 года.

В чем провинился президент?

В последнее время оппозиция давит на правящую партию из-за скандала вокруг траты госимущества. Президента с 2014 года обвиняют в коррупции, он последовательно отрицает свою вину.

Речь идет о том, что глава государства не вернул в казну часть средств, использованных для ремонта своего частного дома - в частости, для строительства бассейна и амфитеатра.

Зума потратил на ремонт свыше 20 миллионов долларов.

В 2016 году Верховный суд страны постановил, что Зума нарушил конституцию из-за отказа выплатить часть бюджетных денег, потраченных на реконструкцию.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Несколько лет назад с президента сняли почти 800 обвинений; сейчас их предъявляют снова

Позже в том же году Конституционный суд обязал его выплатить в казну 7,8 миллиона рэндов (около 543 тысяч долларов). Формально Зума не отказывался от выплаты, однако неизвестно, сколько он выплатил на сегодняшний день и выплатил ли вообще.

В прошлом году Верховный апелляционный суд решил снова открыть почти 800 дел по обвинению Зумы во взяточничестве, мошенничестве, вымогательстве и отмывании денег в 1990-ые годы в сделках на $2 млрд при поставках оружия. Обвинения были сняты с него в 2009 году.

Кроме того, недавно общественные защитники обвинили его в коррупционных связях с влиятельной семьей Гупта из Индии, которые могли вмешиваться в управление ЮАР.

Из обнародованной электронной переписки общественники сделали вывод, что Гупта заключали с правительством выгодные для своих компаний контракты. И Зума, и Гупта отрицают эти обвинения.

Что дальше?

Зума может не соглашаться с мнением партии и остаться на своем посту - с правовой точки зрения он не обязан уходить в отставку, хоть тогда и окончательно потеряет доверие партии.

В таком случае должен будет состояться вотум недоверия. Его дата уже известна - 22 февраля.

Такие заседания относительно Зумы уже случались, однако к отставке не приводили. В этот раз ожидается, что президент все же уйдет - вотум недоверия считается весьма позорным процессом для него и партии.

Неизбежную отставку президента Зумы в стране называют "зексит" по аналогии с "брекситом" в Британии.

Предыдущий лидер ЮАР Табо Мбеки ушел с должности в 2008 году.