Как в Шотландии встретили принца Гарри и Меган Маркл

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Принц Гарри и его невеста Меган Маркл посетили Эдинбургский замок. Это их первый совместный официальный визит в Шотландию и четвертый официальный визит в Британии со времени объявления об их помолвке в ноябре 2017 года.

Ранее они посетили Ноттингем, район Брикстон на юге Лондона и Кардифф.

Свадьба королевской пары состоится 19 мая.

Принц и его невеста провели несколько минут, разговаривая с собравшимися у замка людьми.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption У Эдинбургского замка принца Гарри и Меган Маркл встретила толпа

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Меган и Гарри приветствовал лорд-мэр Эдинбурга

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption О помолвке Гарри и Меган было объявлено в ноябре 2017 года

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Принц и невеста провели несколько минут, разговаривая с собравшимися

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Правообладатель иллюстрации PA Image caption Меган Маркл пожимает руки детям

Поклонники королевской семьи, несмотря на дождь и холод, собрались у Эдинбургского замка, чтобы приветствовать принца Гарри и Меган Маркл.

Image caption Перед замком собралась большая толпа

Меган Маркл появилась на публике в пальто от Burberry и брюках от Veronica Beard.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Сумочка Меган Маркл сделана эдинбургской фирмой Strathberry

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Шестилетняя Ханна Дэйви дождалась принца Гарри и Меган Маркл

Люди стали собираться у Эдинбургского замка задолго до прибытия королевской пары. Одной из первых туда пришла Сара Коронадо, 28-летняя аспирантка Эдинбургского университета из Мексики.

"Шанс увидеть королевскую пару выпадает раз в жизни. У нас в Мексике, или в моем родном городе Монтерее таких визитов не бывает", - сказала она.

"Я думаю, что Меган - модель для подражания. Она не просто красивая, я думаю, она изменит имидж монархии".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принц Гарри и Меган Маркл встретились с майором Марком Уилкинсоном и полковым пони Круканом IV

В самом замке их приветствовал сержант Королевской артиллерии Дэйв Беверидж, в чьи обязанности входит ежедневный выстрел из так называемой "Часовой пушки", установленной на стене Эдинбургского замка (One O'Clock Gun), ровно в час дня - эта традиция существует с 1861 года.

Королевской чете выдали наушники-глушители шума.

Принц Гарри и Меган Маркл поговорили с кадетами, посмотрели на виды Эдинбурга, поприветствовали толпу собравшихся и уехали дальше.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Сержант Дэйв Беверидж объясняет, как стреляет пушка

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Перед выстрелом

Image caption Близко к стреляющей пушке лучше не подходить

Затем они посетили местное кафе Social Bite, занимающееся социальной помощью, где их также ожидали толпы народа.

Некоторые провели на холоде до трех часов в надежде увидеть Гарри и Меган.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принц Гарри и Меган Маркл в кафе

Кафе Social Bite каждый год раздает 100 тысяч порций еды, чая и кофе бездомным по всей Шотландии. Большинство сотрудников в прошлом сами были бездомными.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принц Гарри и Меган Маркл обсуждают проблемы бездомных в Шотландии

Принц Гарри и Меган затем отправились в Холирудский дворец - официальную резиденцию британских монархов в Шотландии.

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