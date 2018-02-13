Как в Шотландии встретили принца Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и его невеста Меган Маркл посетили Эдинбургский замок. Это их первый совместный официальный визит в Шотландию и четвертый официальный визит в Британии со времени объявления об их помолвке в ноябре 2017 года.
Ранее они посетили Ноттингем, район Брикстон на юге Лондона и Кардифф.
Свадьба королевской пары состоится 19 мая.
Принц и его невеста провели несколько минут, разговаривая с собравшимися у замка людьми.
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Поклонники королевской семьи, несмотря на дождь и холод, собрались у Эдинбургского замка, чтобы приветствовать принца Гарри и Меган Маркл.
Меган Маркл появилась на публике в пальто от Burberry и брюках от Veronica Beard.
Люди стали собираться у Эдинбургского замка задолго до прибытия королевской пары. Одной из первых туда пришла Сара Коронадо, 28-летняя аспирантка Эдинбургского университета из Мексики.
"Шанс увидеть королевскую пару выпадает раз в жизни. У нас в Мексике, или в моем родном городе Монтерее таких визитов не бывает", - сказала она.
"Я думаю, что Меган - модель для подражания. Она не просто красивая, я думаю, она изменит имидж монархии".
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В самом замке их приветствовал сержант Королевской артиллерии Дэйв Беверидж, в чьи обязанности входит ежедневный выстрел из так называемой "Часовой пушки", установленной на стене Эдинбургского замка (One O'Clock Gun), ровно в час дня - эта традиция существует с 1861 года.
Королевской чете выдали наушники-глушители шума.
Принц Гарри и Меган Маркл поговорили с кадетами, посмотрели на виды Эдинбурга, поприветствовали толпу собравшихся и уехали дальше.
Затем они посетили местное кафе Social Bite, занимающееся социальной помощью, где их также ожидали толпы народа.
Некоторые провели на холоде до трех часов в надежде увидеть Гарри и Меган.
Кафе Social Bite каждый год раздает 100 тысяч порций еды, чая и кофе бездомным по всей Шотландии. Большинство сотрудников в прошлом сами были бездомными.
Принц Гарри и Меган затем отправились в Холирудский дворец - официальную резиденцию британских монархов в Шотландии.
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