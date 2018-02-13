Как в Шотландии встретили принца Гарри и Меган Маркл

  • 13 февраля 2018
Принц Гарри и Меган Маркл Правообладатель иллюстрации AFP

Принц Гарри и его невеста Меган Маркл посетили Эдинбургский замок. Это их первый совместный официальный визит в Шотландию и четвертый официальный визит в Британии со времени объявления об их помолвке в ноябре 2017 года.

Ранее они посетили Ноттингем, район Брикстон на юге Лондона и Кардифф.

Свадьба королевской пары состоится 19 мая.

Принц и его невеста провели несколько минут, разговаривая с собравшимися у замка людьми.

У Эдинбургского замка принца Гарри и Меган Маркл встретила толпа Правообладатель иллюстрации PA
Image caption У Эдинбургского замка принца Гарри и Меган Маркл встретила толпа
Меган и Гарри приветствовал лорд-мэр Эдинбурга Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Меган и Гарри приветствовал лорд-мэр Эдинбурга
О помолвке Гарри и Меган было объявлено в ноябре 2017 года Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption О помолвке Гарри и Меган было объявлено в ноябре 2017 года
Принц и невеста Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Принц и невеста провели несколько минут, разговаривая с собравшимися
Меган Маркл пообщалась с собравшимися у Эдинбургского замка Правообладатель иллюстрации PA
Меган Маркл Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Меган Маркл пожимает руки детям

Поклонники королевской семьи, несмотря на дождь и холод, собрались у Эдинбургского замка, чтобы приветствовать принца Гарри и Меган Маркл.

Перед замком собралась большая толпа
Image caption Перед замком собралась большая толпа

Меган Маркл появилась на публике в пальто от Burberry и брюках от Veronica Beard.

Сумочка Меган Маркл сделана эдинбургской фирмой Strathberry Правообладатель иллюстрации AFP/Getty
Image caption Сумочка Меган Маркл сделана эдинбургской фирмой Strathberry
Шестилетняя Ханна Дэйви дождалась принца Гарри и Меган Маркл Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Шестилетняя Ханна Дэйви дождалась принца Гарри и Меган Маркл

Люди стали собираться у Эдинбургского замка задолго до прибытия королевской пары. Одной из первых туда пришла Сара Коронадо, 28-летняя аспирантка Эдинбургского университета из Мексики.

"Шанс увидеть королевскую пару выпадает раз в жизни. У нас в Мексике, или в моем родном городе Монтерее таких визитов не бывает", - сказала она.

"Я думаю, что Меган - модель для подражания. Она не просто красивая, я думаю, она изменит имидж монархии".

Принц Гарри и Меган Маркл встретились с майором Марком Уилкинсоном и полковым пони Круканом IV Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Гарри и Меган Маркл встретились с майором Марком Уилкинсоном и полковым пони Круканом IV

В самом замке их приветствовал сержант Королевской артиллерии Дэйв Беверидж, в чьи обязанности входит ежедневный выстрел из так называемой "Часовой пушки", установленной на стене Эдинбургского замка (One O'Clock Gun), ровно в час дня - эта традиция существует с 1861 года.

Королевской чете выдали наушники-глушители шума.

Принц Гарри и Меган Маркл поговорили с кадетами, посмотрели на виды Эдинбурга, поприветствовали толпу собравшихся и уехали дальше.

Сержант Дэйв Беверидж объясняет, как стреляет пушка Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Сержант Дэйв Беверидж объясняет, как стреляет пушка
Перед выстрелом Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Перед выстрелом
Близко к стреляющей пушке лучше не подходить
Image caption Близко к стреляющей пушке лучше не подходить

Затем они посетили местное кафе Social Bite, занимающееся социальной помощью, где их также ожидали толпы народа.

Некоторые провели на холоде до трех часов в надежде увидеть Гарри и Меган.

Принц Гарри и Меган Маркл в кафе Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Гарри и Меган Маркл в кафе

Кафе Social Bite каждый год раздает 100 тысяч порций еды, чая и кофе бездомным по всей Шотландии. Большинство сотрудников в прошлом сами были бездомными.

Принц Гарри и Меган Маркл обсуждают проблемы бездомных в Шотландии Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Гарри и Меган Маркл обсуждают проблемы бездомных в Шотландии

Принц Гарри и Меган затем отправились в Холирудский дворец - официальную резиденцию британских монархов в Шотландии.

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