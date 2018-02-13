Путин заменил рабочие поездки на встречу с генералами. Возможно, из-за Сирии

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL METZEL/TASS Image caption По словам пресс-секретаря президента, Путин постоянно общается с генералами

Кремль не признает массовую гибель россиян под ударами авиации и артиллерии США в Сирии. Однако после сообщений об атаке президент России Владимир Путин отменил несколько запланированных ранее мероприятий, а во вторник утром провел закрытое совещание с представителями военных ведомств, сообщают источники Би-би-си.

Прежде такого никогда не случалось

Владимир Путин в понедельник и вторник изменил значительную часть своих планов.

В понедельник у него был запланирован рабочий день в Сочи. Однако в воскресенье вечером стало известно, что президент, баллотирующийся на новый срок, на юг России не приедет. Все запланированные там мероприятия были перенесены в Москву.

На встрече с победителями конкурса "Лидеры России" он извинился за "подсевший голос", а вечером провел переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом, которая также изначально была запланирована в Сочи.

Отмену поездки в Сочи Кремль объяснил трауром в связи с крушением в воскресенье пассажирского самолета, направлявшегося из Москвы в Орск. В этой катастрофе погибли более 70 человек.

Во вторник Путин также изменил уже анонсированный рабочий график. В частности, отменился его визит в Ставрополь. Затем Путина ждали на форуме "Наставник", но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистом, что участники форума сами приедут к Путину в среду.

Песков добавил, что на вторник у Путина было запланировано совещание по микроэлектронике, однако его отложили на более поздний срок. Это было сделано, "потому что материал не был готов к обсуждению в присутствии главы государства".

По официальной версии, которую в понедельник вечером объявила пресс-служба Кремля, причина заключается в том, что президент простудился. При этом Песков оговорился, что никаких серьезных заболеваний у Путина нет. "Простудился, но продолжает работать", - сказал Песков.

На встрече с победителями конкурса "Лидеры России" Путин действительно говорил хриплым голосом. Однако после сообщения "Дождя" об отмене мероприятий пресс-служба Кремля сообщила, что он встретился с гендиректором алмазной компании "Алроса" в своей резиденции в Ново-Огарево.

"Прежде такого никогда в жизни не случалось. Даже когда Путин неважно себя чувствовал, Кремль никогда этого не признавал. Например, когда он повредил спину, летая со стерхами, никто не объявлял, что он болеет. Хотя было видно, что он испытывал дискомфорт при ходьбе", - вспоминает близкий к Кремлю собеседник Би-би-си, не уполномоченный комментировать график Путина публично.

Может быть отменена и часть мероприятий Путина в середине и конце февраля. Так, "Дождь" со ссылкой на источники сообщил, что из графика Путина вычеркнули поездку на Дальний Восток (с посещением Хабаровска, Южно-Сахалинска и Камчатки), которая должна была состояться 19-22 февраля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг это сообщение.

Утро с генералами

Причиной изменений в графике Путина только частично стала простуда, говорят два собеседника Би-би-си, близкие к российскому министерству обороны. По словам одного из них, Путин провел с генералами и офицерами Генштаба "все утро".

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уклончиво ответил на вопрос Би-би-си о том, действительно ли Путин начал работу во вторник с совещания с генералами. "Главнокомандующий делает это почти каждый день", - сказал Би-би-си Песков. Русская служба Би-би-си обратилась с письменным запросом в министерство обороны.

Резкие перемены графика Путина, который ведет предвыборную кампанию, начались вскоре после того, как в блогах и СМИ появились сообщения о том, что под ударами авиации США в Сирии в районе Дейр-эз-Зора 7 февраля якобы погибли россияне, работающие на так называемую частную военную компанию (ЧВК) Вагнера.

Министерство обороны России в ответ заявляло о том, что "российских военнослужащих в этом районе не было". В Кремле заявили, что видели сообщения в СМИ, но предложили ориентироваться на данные, официально представленные минобороны России.

По версии минобороны, атаке подверглись сирийские ополченцы, которые проводили в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба" операцию против "спящей ячейки" экстремистской группировки "Исламское государство", деятельность которой запрещена в России и других странах.

Однако уже во второй половине дня во вторник американское агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника и троих собеседников в российских военно-дипломатических кругах сообщило о гибели от 100 до 200 российских наемников в Сирии.

Десятки раненых находятся в госпиталях Санкт-Петербурга и Москвы, утверждается в сообщении агентства.

В день удара авиации США и союзников по колонне сирийской армии, в составе которой, как утверждали СМИ, находились граждане России, воюющие в рядах "ЧВК Вагнер", Владимир Путин находился в сибирском турне - он посещал Красноярск и Новосибирск.

Там Путин, согласно официальным сообщениям пресс-службы Кремля, созвонился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. В пятницу 9 февраля Путин говорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, 10 февраля - с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во всех этих переговорах обсуждалась тема Ближнего Востока.

В понедельник, 12 февраля, у Путина состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В сообщении пресс-службы Кремля подчеркивалось, что разговор был в том числе посвящен "некоторым аспектам" ближневосточного урегулирования. В этот же день Путин принял в Москве палестинского лидера Махмуда Аббаса.