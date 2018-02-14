Илюмжинов: счета ФИДЕ в UBS никто не закрывал

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Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов отверг сообщения о том, что из-за санкций США в отношении него якобы были закрыты счета международной шахматной федерации в швейцарском банке UBS.

"Кирсан Илюмжинов отрицает возмутительные и ложные обвинения, выдвинутые против него, и ему ничего не известно о том, что банковские счета ФИДЕ были заморожены UBS", - говорится в поступившем в Русскую службу Би-би-си заявлении юридической компании W Legal, которая представляет интересы Илюмжинова.

Ранее казначей ФИДЕ Адриан Зигель в открытом письме сообщил о намерении ​банка UBS - расчетной кредитной организации федерации - закрыть счета ФИДЕ из-за санкций США в отношении Илюмжинова.

По словам Зигеля, закрытие счетов в UBS будет серьезной проблемой для ФИДЕ, так как организации придется искать новый банк для проведения операций. Также казначей ФИДЕ подчеркнул, что попадание Илюмжинова в санкционный список негативно сказалось на репутации организации.

Зигель отмечает, что Илюмжинову было дано время, чтобы решить проблемы с попаданием в санкционный список минфина США, и глава ФИДЕ несколько раз пытался добиться исключения своего имени из санкционного списка, но безуспешно. Сейчас, по словам Зигеля, нет никаких намеков на то, что в ближайшем будущем с Илюмжинова будут сняты санкции.

Банк был проинформирован о попытках Кирсана Илюмжинова решить проблему с попаданием в санкционный список, однако поскольку за несколько лет проблему решить не удалось, закрытие счетов - это лишь вопрос времени, считает казначей ФИДЕ.

По словам Илюмжинова, Адриан Зигель говорил, что из банка якобы был звонок о том, что счета заблокированы. При этом, как утверждает глава ФИДЕ, официальной бумаги из банка о закрытии счетов не было.

"Господин Илюмжинов поручил своему лондонскому адвокату Найджелу Кушнеру из W Legal предпринять соответствующие действия против СМИ и некоторых лиц в связи с дискредитирующими заявлениями, которые были сделаны ими за последние 24 часа", - говорится в заявлении юридической компании W Legal.

Сообщение о закрытии счетов он связал с кампанией по выборам президента ФИДЕ, намеченным на сентябрь.

Санкции минфина США в отношении Илюмжинова, которые предполагают замораживание активов за поддержку режима Башара Асада и помощь в осуществлении нефтяных сделок между сирийским правительством и группировкой "Исламское государство", Вашингтон ввел еще в ноябре 2015 года.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Встреча Кирсана Илюмжинова и Муаммара Каддафи в Триполи, 13 июня 2011 года

В санкционный список, кроме Илюмжинова, попали в том числе: российский банк "Русский финансовый альянс", председатель совета директоров этого банка Мудалал Хури (гражданин России сирийского происхождения). На момент внесения в санкционный список Илюмжинов владел пакетом акций "Русского финансового альянса" (19,03%). В минфине США заявили, что "Русский финансовый альянс" осуществлял финансовые сделки с властями Сирии.

В декабре 2015 года президентский совет Международной шахматной федерации решил отстранить Илюмжинова от "юридических и финансовых операций ФИДЕ". Эти полномочия были переданы заместителю главы ФИДЕ Георгиосу Макропулосу. Позже Илюмжинов заявлял, что он по-прежнему остается президентом федерации.

В конце марта прошлого года на сайте ФИДЕ появилась информация о том, что Илюмжинов якобы заявил о своем уходе с поста президента, а обязанности президента ФИДЕ будет исполнять заместитель Илюмжинова Георгиус Макрополус. Позже Илюмжинов заявил, что несколько часов пытался разместить на портале опровержение и не мог связаться со штаб-квартирой ФИДЕ. Тогда он сказал, что не намерен уходить со своего поста до выборов главы организации в 2018 году.

"Я заявление в отставку по собственному желанию не писал. Есть люди, которые хотят моей отставки. После того как 25 ноября 2015 года меня включили в санкционный список США, некоторые члены ФИДЕ постоянно требуют моей отставки", - рассказал тогда Илюмжинов в интервью Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Alexey Nikolsky/ TASS Image caption Каспаров ранее обвинял Илюмжинова в тесной связи с Путиным и называл продолжительное пребывание экс-главы Калмыкии на посту президента ФИДЕ следствием политики фаворитизма

В августе 2016 года Илюмжинова не пустили на рейс авиакомпании Delta в Нью-Йорк. "Сотрудник авиакомпании сообщил мне перед самой посадкой на самолет, что для меня закрыт въезд в США, и авиакомпания возвратит мне деньги за билет", - заявил тогда Илюмжинов. Представитель авиакомпании Delta подтвердил Русской службе Би-би-си, что Илюмжинова не пустили на самолет, но пояснил, что это произошло из-за того, что у него истек срок действия визы.

Илюмжинов возглавляет ФИДЕ с 1995 года. На выборах в 2014 году единственным соперником Илюмжинова был Гарри Каспаров. Перед выборами Каспаров обвинял Илюмжинова в тесной связи с Путиным и называл продолжительное пребывание экс-главы Калмыкии на посту президента ФИДЕ следствием политики фаворитизма.

Илюмжинову также приписывалась связь с Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи. С Каддафи нынешний президент ФИДЕ играл в шахматы в Триполи летом 2011 года, за несколько месяцев до его свержения.

Международная шахматная федерация была основана в 1924 году, за 94 года ее возглавляли лишь шесть человек. Это Александр Рюб из Нидерландов, швед Фольке Рогард, еще один голландец, экс-чемпион мира Макс Эйве, исландец Фридрик Олафссон, филиппинец Флоренсио Кампоманес и Илюмжинов.