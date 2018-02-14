Жан-Клод Юнкер - британцам: Евросоюз не сверхдержава

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Некоторые британские политики выступают против правды и притворяются, что я глупый и упрямый федералист", - сказал глава Еврокомиссии

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал полным вздором заявления о том, что он хочет превратить Евросоюз в европейскую "сверхдержаву".

Многие британцы, заявил Юнкер, ошибочно считают его "глупым и упрямым федералистом".

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон, выступавший в Брюсселе чуть раньше, в своей речи заявил, что власти Евросоюза стремятся создать "общеевропейское правительство", и что интеграция между странами ЕС углубляется.

Джонсон сказал, что не все британские политики согласны с идеей создания такой организации.

"Некоторые британские политики выступают против правды и притворяются, что я глупый и упрямый федералист, что я поддерживаю идею создания европейской сверхдержавы", - сказал Юнкер, отвечая на просьбу британского журналиста прокомментировать слова Джонсона.

"Я выступаю категорически против этой идеи. Мы не Соединенные Штаты Америки, мы Европейский союз. Мы богатая организация, потому что в наш состав входят 27 или 28 стран", - заявил глава Европейской комиссии.

"Евросоюз не может создаваться против воли стран Европы, так что это полный вздор", - резюмировал Юнкер.

Адам Флеминг, корреспондент Би-би-си в Брюсселе

Во время выступления Бориса Джонсона в Брюсселе президент Европейской комиссии совершенно случайно давал там же пресс-конференцию.

Он был в своем обычном рабочем настроении, шутил про выпивку, которую лидеры стран ЕС заказывают на саммитах. Однако когда британский журналист спросил его про реплику Джонсона о том, что существует план создать панъевропейское правительство, смех прекратился.

"Полный вздор", - заявил Юнкер и пожаловался, что британские политики всегда неправильно его понимают.

Однако только недавно он говорил об увеличении бюджета ЕС и его мечте о создании в Союзе поста избираемого президента. Кто-то скажет, что Юнкер сам себя опроверг.

На выступление Джонсона обратили внимание в Брюсселе, но переговорщики по-прежнему требуют от Британии более определенной позиции по отношениям с ЕС после "брексита".