Жан-Клод Юнкер - британцам: Евросоюз не сверхдержава
Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал полным вздором заявления о том, что он хочет превратить Евросоюз в европейскую "сверхдержаву".
Многие британцы, заявил Юнкер, ошибочно считают его "глупым и упрямым федералистом".
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Британский министр иностранных дел Борис Джонсон, выступавший в Брюсселе чуть раньше, в своей речи заявил, что власти Евросоюза стремятся создать "общеевропейское правительство", и что интеграция между странами ЕС углубляется.
Джонсон сказал, что не все британские политики согласны с идеей создания такой организации.
"Некоторые британские политики выступают против правды и притворяются, что я глупый и упрямый федералист, что я поддерживаю идею создания европейской сверхдержавы", - сказал Юнкер, отвечая на просьбу британского журналиста прокомментировать слова Джонсона.
"Я выступаю категорически против этой идеи. Мы не Соединенные Штаты Америки, мы Европейский союз. Мы богатая организация, потому что в наш состав входят 27 или 28 стран", - заявил глава Европейской комиссии.
"Евросоюз не может создаваться против воли стран Европы, так что это полный вздор", - резюмировал Юнкер.
Адам Флеминг, корреспондент Би-би-си в Брюсселе
Во время выступления Бориса Джонсона в Брюсселе президент Европейской комиссии совершенно случайно давал там же пресс-конференцию.
Он был в своем обычном рабочем настроении, шутил про выпивку, которую лидеры стран ЕС заказывают на саммитах. Однако когда британский журналист спросил его про реплику Джонсона о том, что существует план создать панъевропейское правительство, смех прекратился.
"Полный вздор", - заявил Юнкер и пожаловался, что британские политики всегда неправильно его понимают.
Однако только недавно он говорил об увеличении бюджета ЕС и его мечте о создании в Союзе поста избираемого президента. Кто-то скажет, что Юнкер сам себя опроверг.
На выступление Джонсона обратили внимание в Брюсселе, но переговорщики по-прежнему требуют от Британии более определенной позиции по отношениям с ЕС после "брексита".