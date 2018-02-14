Стрельба в школе во Флориде, есть пострадавшие
- 14 февраля 2018
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Американские телеканалы сообщают о стрельбе в средней школе во Флориде, есть пострадавшие.
К зданию школы стянуты машины полиции и скорой помощи. На кадрах видно, как в машины скорой помощи заносят раненых.
Заметка дополняется