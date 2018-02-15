Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Именно эту фотографию опубликовал в соцсети Листов. Несмотря на то, что вышестоящий суд оправдал волонтера, публикация незакрашенной нацистской символики по-прежнему чревата неприятностями в России

Архангельский областной суд отменил решение районного суда, который признал виновным волонтера штаба оппозиционера Алексея Навального - Михаила Листова - в публичной демонстрации нацистской символики.

Как отмечает издание 29, корреспондент которого присутствовал на процессе, судья согласился с доводами юриста Листова, что фотография советских солдат на Параде Победы 1945 года с поверженными немецкими знаменами - не пропаганда нацизма, а историческая память.

"Я очень рад этому решению, 90% людей были за меня", - передает издание слова 59-летнего Листова.

"Если бы не было такого резонанса, мы не смогли бы выиграть. Больше всего стали писать, поддерживать после того, как вышел ролик Алексея Навального", - сказал оппозиционер.

В этот же день в Госдуму внесен законопроект, отменяющий административную ответственность за нацистскую символику в исторических или просветительских материалах.

Листов в 2016 году опубликовал в соцсети "ВКонтакте" две фотографии. На одной из них советские солдаты держат опущенные фашистские знамена во время парада Победы в 1945 году. В другом посте был кадр из танцевального шоу на телеканале "Россия 1" с участником в нацистской форме.

Приморский райсуд Архангельска 19 января этого года оштрафовал Листова на 1000 рублей по статье КоАП "публичное демонстрирование нацистской символики".

"Я родился в СССР и ненавижу нацизм в любом его проявлении. Оба моих деда погибли в Великой Отечественной войне", - комментировал сам Листов наказание. Он уверен, что дело связано с его политическими взглядами.

Он также отмечал, что целью публикации было "напоминание об исторических событиях".

Российское законодательство противоречиво относительно использования нацистской символики: с одной стороны, оно запрещает демонстрацию с целью пропаганды, а с другой - и просто демонстрацию. Судебная практика идет по второму пути, отмечает Сергей Марков, юрист "Коллегии Медиа-Юристов".

"Здравый смысл в этом вопросе оказывается поражен некорректно сформулированными нормами закона и отсутствием у правоохранителей и суда желания (и часто возможности) разбираться в ситуации", - говорит он.

Депутаты отреагировали

В четверг в Госдуму внесен законопроект, отменяющий административную ответственность за демонстрацию нацистской символики при условии отсутствия признаков пропаганды.

"Настоящим проектом федерального закона предлагается исключить административную ответственность для случаев использования нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, а также в информационных, учебных и просветительских целях при условии отсутствия признаков пропаганды", - говорится в пояснительной записке к документу.

"В последнее время суды все чаще привлекают к ответственности журналистов и блогеров, публикующих снимки времен Великой Отечественной войны с нацистской символикой, за пропаганду фашизма. Это стало возможным из-за имеющихся юридических неточностей в действующем законодательстве", - пояснил автор законопроекта, сенатор Антон Беляков.

В августе 2017 года в Северодвинске суд оштрафовал еще одного волонтера архангельского штаба Навального Дмитрия Секушина по той же статье. Активиста обвинили в демонстрации нацистской символики из-за публикации двух картинок в соцсети. Сам Секушин заявлял, что картинки "юмористические и не ставят целью пропаганду нацистской символики, скорее наоборот".