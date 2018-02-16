Верховный суд отклонил жалобу Собчак на выдвижение Путина

Правообладатель иллюстрации Kirill Kukhmar/TASS Image caption Ксения Собчак обжаловала выдвижение Путина в президенты в четвертый раз

Верховный суд России отклонил жалобу кандидата в президенты Ксении Собчак на регистрацию кандидата в президенты Владимира Путина. Заявление истца о том, что четвертый президентский срок противоречит Конституции, представители ЦИК в суде назвали "внутренним убеждением".

Иск к Центризбиркому от штаба Собчак был зарегистрирован и рассмотрен в рекордно короткие сроки: 14 февраля телеведущая сообщила о намерении подать иск, а уже 16 февраля Верховный суд решил рассмотреть его.

Собчак пыталась оспорить выдвижение Путина на четвертый президентский срок. Она начала своё выступление в суде с того, что подчеркнула, что ее иск "подан не против Путина лично" и что на его месте мог бы быть другой человек. "Но столь длительное нахождение одного человека на одном посту неправильно", - заявила Собчак.

По её словам, власть в России должна быть ограничена временем и сменяема. А Путин, по словам Собчак, был у власти не только два срока подряд, но и во время президентства Медведева.

По мнению истцов, Путин не имеет права выдвигаться, поскольку неоднократно занимал должность президента. Кроме того, он исполнял обязанности главы государства с 31 декабря 1999 года по 7 мая 2000 года. В Конституции написано, что гражданин России может занимать должность президента не более двух сроков подряд. Именно словом "подряд" ЦИК объяснял, почему считает третий и четвертый срок законным - Путин делал перерыв и работал премьером с 2008 по 2012 год.

Позиция истцов же заключалась в том, что слово "подряд" в Конституции нужно толковать как максимальное ограничение для занятия должности президента в течение всей жизни одного человека.

"Два высших должностных лица придумали некую конфигурацию для преодоления конституционного ограничения", - заявила Собчак, назвав договоренность Путина с Медведевым публично признанной политической сделкой.

Media playback is unsupported on your device "Власть никого не боится": Путин ответил на вопрос Собчак

В качестве доказательства сговора Путина и Медведева истец использовал их публичные выступления 24 сентября 2011 года и позже. В 2011 году Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост президента, предлагая снова выдвинуться Путину объяснял, что они давно договорились о таком сценарии.

Интересы Собчак представлял адвокат Илья Новиков. Он назвал президентство Медведева "фиктивным". "Это подрядный договор о совместном захвате власти. Сначала Путин и Медведев договорились, что Путин будет президентом два раза подряд, потом президентом побудет Медведев, а потом опять Путин. Это явное нарушение Конституции", - заявил Новиков.

Что говорили защитники четвертого срока

Представители Центризбиркома в среду отвечали на жалобу Собчак с недоумением. Зампред комиссии Николай Булаев в беседе с Интерфаксом предположил, что Собчак "действует на эмоциях" и не станет подавать жалобу.

На заседании суда в пятницу представители ЦИК назвали толкование Конституции от штаба Собчак не законным аргументом, а "внутренним убеждением". Требования истца ЦИК не признал. По словам представителя комиссии, постановление о регистрации Путина было принято полностью законно.

Доводы истца сводились к вопросу о толковании 81 статьи Конституции, посчитал представитель ЦИК. Все выборы президента с 2000 года он назвал полностью демократическими.

На вопрос адвоката Собчак, какими статьями Конституции руководствовался ЦИК при регистрации Путина в четвёртый раз, представитель не смог ответить.

Прокурор Лариса Степанова коротко попросила отказать в удовлетворении иска, назвав постановление ЦИК законным и обоснованным.

На обсуждение этого вопроса Верховный суд потратил более часа. Вернувшись, судья Николай Романенков заявил, что для отмены регистрации Путина нет оснований. Кроме того, по словам судьи, регистрация Путина не нарушает прав истца.

Собчак заявила, что не удивлена решением: "Подача такого иска в Верховный суд может быть произведена только кандидатом в президенты, поэтому я решила воспользоваться этой возможностью показать, какие решения у нас принимают суды".

"Я это делаю для того, чтобы подчеркнуть важность судебной реформы", - объяснила она.