Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Бизнесмен Сергей Галицкий, с нуля создавший "Магнит", после сделки с ВТБ останется с 3% акций

Российский госбанк ВТБ купит у миллиардера Сергея Галицкого 29,1% акций розничной сети "Магнит" за 138 млрд рублей и станет крупнейшим акционером компании.

Соглашение об этом подписано на инвестиционном форуме в Сочи. У Галицкого - основателя сети - останется 3% акций компании.

"Дальше "Магнит" пойдет без меня", - сказал Галицкий в Сочи.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что теперь группа ВТБ - крупнейший акционер компании. А эта сделка станет одной из крупнейших сделок по слиянию и поглощению в этом году.

Продажу должна одобрить Федеральная антимонопольная служба.

Галицкий также покинет пост генерального директора компании. Сегодня совет директоров "Магнита" утвердит смену руководства, новым гендиректором станет Хачатур Помбухчан, финансовый директор "Магнита".

После объявление сделки стоимость акций "Магнита" на Московской бирже упала. В 13:07 по московскому времени бумаги компании торговались на 5,8% дешевле предыдущего закрытия.

Почему это важно?

"Магнит" - крупнейшая розничная сеть России по числу магазинов и второй по выручке ритейлер России после X5 Retail Group (сети "Пятерочка" и "Перекресток").

Сеть начала свое развитие в Краснодаре с одного магазина, и в настоящее время конкурирует с крупнейшими федеральными игроками.

После сделки "Магнит" станет квазигосударственным, так как основной пакет будет у госбанка ВТБ.

Все-таки я основал эту компанию, но время идет, ничто не вечно Сергей Галицкий, основатель розничной сети "Магнит"

"25 лет я возглавлял компанию. Это достаточно большой срок. И я думаю, что пришло время что-то изменить в своей жизни, потому что, мне кажется, что это было хорошее время. Это непростое для меня решение было по причине того, что это слишком долгий процесс. Все-таки я основал эту компанию, но время идет, ничто не вечно", - цитирует Галицкого РИА Новости.

По его словам, к продаже его подтолкнуло то, что "инвесторы не совсем так видят ситуацию, как акционеры компании". По его словам, он больше сосредоточен на прибыльности компании и низком долге, а "нынешнему рынку требуются другие вещи" - рост, количество новых магазинов, сопоставимые продажи, перечислил он.

Глава фонда Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко в интервью "Ведомостям" назвал сделку "плевком в лицо инвесторам". Он объяснил это так: при покупке 30% компания должна предложить выкупить бумаги и миноритариям (у фонда есть доля в "Магните").

"Они же специально купили чуть меньше, чтобы его не делать. Это абсолютно безобразно и худшее поведение со стороны государственного банка", - сказал он.

Как развивался "Магнит"?

Правообладатель иллюстрации Куликов Сергей

Первый продуктовый магазин сети Галицкий открыл в 1998 году в Краснодаре. Сейчас же сеть представлена в 2664 городах России, согласно информации с сайта компании.

В 2012 году "Магнит" обогнал по капитализации на бирже французского ритейлера Carrefour. Тогда Галицкий написал в "Твиттере": "Капитализация "Магнита" — как капитализация "Карфура", инвесторы сошли с ума".

Годом позднее компания объявила, что стала абсолютным лидером продуктового ритейла в России.

Это произошло после того, как ее основной конкурент - X5 Retail Group - отчитался о росте выручки в первом квартале 2013 года на 8,1% — до 126 млрд рублей. Показатели "Магнита" же были выше - выручка 131 млрд рублей, это плюс 30,44%.

"Боюсь показаться нескромным, но впервые за последние 15 лет после открытия первого магазина мы стали лидером в продуктовом ритейле по объему продаж", - прокомментировал тогда новость сам Галицкий.

Последние два года для "Магнита" были сложными. По итогам 2016 года "Магнит" впервые в своей истории показал падение чистой прибыли. В том же году "Магнит" проиграл в противостоянии с X5 Retail Group. X5 вновь обошла его по выручке в сегменте продуктовой розницы и с тех пор увеличивает отрыв.

По итогам 2017 года "Магнит" впервые за десятилетие принял решение не платить дивиденды. За год его чистая прибыль упала более чем на треть, а выручка оказалась меньше собственного прогноза.

С сентября прошлого года до настоящего времени цена акций компании упала более чем вдвое.

Эксперты объясняют ухудшение показателей "Магнита" высокой конкуренцией на рынке, низкой инфляцией и осторожностью покупателей. Кроме того, у сети была высокая доля промо-акций в общих продажах.

В июле 2016 года "Магнит" объявил о масштабной программе редизайна своих магазинов. Одной из причин падения прибыли стали ремонты и обновление магазинов: это требовало дополнительных издержек и снижало поток клиентов.

В ноябре 2017 года стало известно, что Галицкий продает акции "Магнита" на 700 млн долларов. И около 60% вырученной суммы направит на расширение и модернизацию сети: ремонт магазинов и открытие новых.

Остальные 40% должны были пойти на развитие сельскохозяйственных и производственных кластеров в Краснодаре, Твери и Тольятти, писал РБК.

Что будет дальше?

Зампредседателя правления ВТБ Юрий Соловьев обещал провести рестайлинг торговой сети, но сохранить нынешнее название.

Костин добавил, что для ВТБ это долгосрочная инвестиция, хотя в будущем компания может быть продана.

В ответ на вопрос, будут ли у ВТБ другие сделки в ритейле, ответил: "Пока не планируем, ключевое слово "пока" здесь" (цитата по РИА Новости).

Новость о продаже доли Галицкого может вызывать "мощную волну распродаж" бумаг компании, объясняют в финансовой группе БКС. Экономисты связывают это с сомнениями инвесторов в перспективах ритейлера без участия в его деятельности "основателя и ключевой персоны", то есть Галицкого.

Экономисты "Уралсиба" также ожидают, что инвесторы из-за ухода Галицкого будут сомневаться в способности компании восстановить свои позиции на рынке и выдержать конкуренцию с X5.

В банке отмечают, что для ВТБ это также спорная покупка, а выгода от нее неоднозначна. По оценке "Уралсиба", 138 млрд рублей - это примерно 25% всех денежных средств группы по состоянию на конец ноября или 8% от высоколиквидных активов.

Чем известен Сергей Галицкий?

Сергей Галицкий занимает 18-ю строчку в российском рейтинге Forbes. Его состояние журнал оценивает в 6,8 млрд долларов.

В начале 90-х он начал свой бизнес с оптовой торговли парфюмерией и косметикой, затем переключился на продукты питания.

В начале 2016 года Галицкий предупредил инвесторов, что будет продавать по 1-1,5% акций компании в год. Он объяснял это тем, что ему нужны деньги на финансирование личных проектов.

Большинство проектов Галицкого связаны с его родным регионом.

Мне катастрофически не хватает денег, я все время в ужасе! Сергей Галицкий

"Я живу в Краснодаре, и мне, например, не нравится советская архитектура в городе. Но я могу ее скрыть правильным озеленением. Это будет стоить 4-5 млрд долларов. Я хочу построить хороший университет в Краснодаре, хорошую школу в Краснодаре, чтобы богатые не отправляли детей за границу, - это будет еще по полмиллиарда стоить. При этом я не должен потерять контрольный пакет компании. Мне катастрофически не хватает денег, я все время в ужасе!" - говорил он в сентябре 2014 года журналу "Сноб".

Один из его самых известный проектов - футбольный клуб "Краснодар". Галицкий основал его в 2008 году. В 2011 году клуб вышел в российскую премьер-лигу.

Правообладатель иллюстрации TASS/Vitaly Timkiv Image caption Парк в Краснодаре - один из личных проектов Галицкого.

На свои деньги бизнесмен построил стадион ФК "Краснодар", первый матч на котором прошел осенью 2016 года.

Галицкий лично перед первым матчем проводил экскурсии по стадиону для журналистов. Про стоимость стадиона он говорил, что она "точно превысит" 20 млрд рублей. Он признавал, что эти затраты никогда не окупятся.

"Мы должны научиться строить не только для себя, но и для своих детей, внуков", - говорил он.

В Краснодаре он также построил парк, который сравнивают с московским "Зарядьем". По оценке "Форбс", его строительство обошлось в 4 млрд рублей, которые Галицкий опять же взял из собственного кармана.