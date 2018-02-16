Бывшую жену Пескова уволили с должности главы Российского центра в Париже

Правообладатель иллюстрации DOMINIQUE BOUTIN/TASS Image caption Центр науки и культуры в Париже недолго имел нового руководителя

Бывшая супруга пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская уходит с поста руководителя Российского центра науки и культуры в Париже. Причиной стало недовольство Россотрудничества бизнес-интересами Солоцинской, говорят источники Русской службы Би-би-си.

О своем уходе Солоцинская написала в своем инстаграме. "Элеонора Валентиновна! Прошу вас уволить меня с должности директора Российского центра науки и культуры в Париже по собственному желанию с 28 февраля 2018 года!" - написано в заявлении, которая Солоцинская опубликовала в соцсетях.

Екатерина Солоцинская - бывшая супруга пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова. С чиновником у них трое общих детей - дочь Елизавета, а также сыновья Мика и Дени. Солоницкая возглавила Российский центр науки и культуры в Париже в июне 2017 года - решение об этом было принято во время визита Путина в Париж месяцем ранее, сообщалось в материале журнала The New Times.

Российский центр науки и культуры в Париже - бюджетная организация, которая подчиняется Россотрудничеству и занимается выстраиванием сотрудничества с французскими культурными и научными кругами.

Утрата доверия?

Источник Би-би-си в дипломатических кругах говорит, что Екатерина Солоцинская не сама была инициатором отставки: ее пытались уволить с формулировкой "в связи с утратой доверия", так как к ней возникли претензии проверяющих органов.

По словам источника, в результате проверки выяснилось, что она является учредителем двух фирм. Одна из них называется "Минком" и зарегистрирована в России, вторая "Sirius", и зарегистрирована в Париже.

Согласно данным государственного реестра юридических лиц, полная тезка Солоцинской владеет 30-процентной долей компании "Минком". "Она уже не является совладелицей. Была, но подала заявление о выходе в понедельник. Заявление было нотариально оформлено. Компания убыточная",- сказала Би-би-си гендиректор компании "Минком" Екатерина Мосягина.

Также, по данным на 15 января 2018 года, Екатерина Солоцинская значится совладелицей фирмы "КАЛЕ", управляющей салонами красоты. Там ее доля составляет 50%.

В декабре 2017 года оппозиционный российский политик Алексей Навальный со ссылкой на выписку из кадастровой палаты Франции писал о том, что Солоцинская владеет 75% в компании Sirius. Именно на эту компанию была оформлена приобретенная Солоцинской в Париже квартира. Политик указывал, что цена квартиры намного выше официального дохода чиновника, а Солоцинская собственным доходом не обладала.

Согласно российскому законодательству, государственный служащий подлежит увольнению в связи с утратой доверия, если он участвует на платной основе в управлении коммерческой организацией.

Семья и связи

По словам источника Русской службы Би-би-си, близкого к дипломатическим кругам, решение об увольнении Солоцинской приняла руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова. Собеседник Би-би-си утверждает, что Солоцинская до последнего пыталась оспорить претензии руководства Россотрудничества и сохранить должность.

Так, она обратилась к Митрофановой и рассказала, что она "из семьи дипломатов высочайшего уровня", имеет хорошие связи в государственных структурах и может рассчитывать на поддержку ее подруги, "одного из кандидатов в президенты" (единственным кандидатом-женщиной на выборах президента России является телеведущая Ксения Собчак).

Кроме того, в своем обращении Солоцинская указала, что имеет личные договоренности с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по продвижению российской культуры за рубежом.

"Есть правила госслужбы. Она предоставила недостоверные данные о своих имущественных делах. Не думаю, что это было сделано по злому умыслу, просто возможно не отнеслась к этому максимально серьезно, ведь у нее не было опыта госслужбы", - сказал Би-би-си представитель Россотрудничества.

Сама Митрофанова была недоступна для комментариев. Солоцинская в ответ на звонок Би-би-си сказала, что "возможно, покинет пост" и отказалсь от дальнейших комментариев, сославшись на то, что находится в аэропорту.