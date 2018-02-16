Российская конькобежка Воронина завоевала бронзу на Олимпиаде в Пхёнчхане

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Российская спортсменка Наталья Воронина завоевала бронзовую медаль в конькобежном спорте на дистанции 5000 метров на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Для России это восьмая награда Игр в Южной Корее и шестая бронзовая медаль.

Золото досталось представительнице Нидерландов Эсме Виссер, серебряная медаль - у чешской спортсменки Мартины Сабликовой.

23-летняя Наталья Воронина стала первой российской спортсменкой, завоевавшей олимпийскую медаль в данном виде программы. Она также является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира в командной гонке.

Ранее в пятницу российский скелетонист Никита Трегубов заработал для команды Олимпийских атлетов из России вторую серебряную медаль Игр-2018.

Также в пятницу россиянин Денис Спицов заработал для команды россиян бронзу в лыжном забеге свободным стилем на 15 километров.