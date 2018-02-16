Обвинение попросило для Шакро Молодого 10 лет колонии

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Всего по объединенному делу о вымогательствах проходят 14 человек

Прокуратура попросила суд приговорить криминального авторитета Захария Калашова, известного также как Шакро Молодой, к 10 годам колонии строгого режима по делу о вымогательствах.

В ходе заседания Никулинского суда Москвы обвинение также потребовало назначить Калашову в качестве дополнительного наказания штраф в размере 700 тысяч рублей.

Всего по объединенному делу о вымогательствах проходят 14 человек, двое из которых попали под суд посмертно.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, гособвинение попросило суд приговорить 12 фигурантов дела к лишению свободы на срок от семи до 10 лет.

Согласно обвинительному заключению, в деле два эпизода вымогательства - 8 млн рублей у собственницы ресторана Elements Жанны Ким и 10 млн рублей у бизнесмена Льва Гарамова. Никто из подсудимых вину не признает.

Перестрелка в ресторане

14 декабря 2015 года у ресторана Elements на Рочдельской улице произошла перестрелка. Ее причиной стал конфликт между собственницей кафе Жанной Ким и дизайнером Фатимой Мисиковой - Ким осталась недовольна работой Мисиковой и отказалась ей платить.

По версии следствия, в ресторан приехали люди Калашова (в том числе Андрей Кочуйков по прозвищу Итальянец), которые стали требовать с Ким 8 млн рублей в качестве оплаты долга перед Мисиковой.

Ким в свою очередь обратилась к адвокату, отставному полковнику КГБ Эдуарду Буданцеву, который также приехал на место с группой поддержки. Переговоры закончились перестрелкой, в ходе которой Буданцев застрелил двух человек из наградного пистолета.

Калашов и его люди, участвовавшие в разборке на Рочдельской, были задержаны по обвинению в вымогательстве.

Буданцеву предъявили обвинение в убийстве, но затем переквалифицировали статью на превышение допустимых пределов самообороны.

Связи с СКР

В рамках дела Шакро Молодого были арестованы несколько высокопоставленных сотрудников Следственного комитета.

На скамье подсудимых оказались экс-глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, его бывший заместитель Александр Ламонов, экс-замглавы московского управления СКР Денис Никандров и бывший начальник следственного управления СКР по Центральному административному округу Москвы Алексей Крамаренко.

Как считает следствие, они вступили в сговор с Захарием Калашовым и получили от него взятку в 500 тысяч евро за смягчение обвинения и последующее освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова.

Ламонов, Максименко и Никандров были задержаны в июле 2016 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Крамаренко был арестован в декабре прошлого года.

Также в декабре стало известно, что США ввели санкции против ряда людей из России, которых СМИ называли "криминальными авторитетами". Среди них был и Захарий Калашов.

В 2008 году Калашов также находился под арестом в Испании по обвинению в отмывании денег, а в Грузии он заочно приговорен к 18 годам тюрьмы по обвинению в убийстве.