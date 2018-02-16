Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Эйдена Джеймса 14 февраля задержали в аэропорту Ливерпуля

Британцу, сражавшемуся в Сирии против экстремистской группировки "Исламское государство", предъявлены обвинения по трем эпизодам, связанным с терроризмом.

27-летний Эйден Джеймс, уроженец графства Мерсисайд, представл перед магистратским судом Вестминстера в пятницу.

В Сирии Джеймс воевал на стороне курдских отрядов народной самообороны.

В Британии ему предъявили обвинения в подготовке теракта и двух эпизодах посещения лагеря подготовки террористов.

Как рассказал Джеймс в суде, 26 августа 2017 года он вылетел из Британии, направляясь в Ирак через Иорданию.

Затем он переправился в Сирию.

По возвращнеии в Британию 14 февраля Джеймс был арестован в аэропорту Ливерпуля.

Сейчас Эйден Джеймс находится под стражей, он предстанет перед центральным уголовным судом Олд-Бейли 1 марта.

Анализ

Эмма Варди, корреспондент Би-би-си

Эйден Джеймс - второй за неделю человек, воевавший против ИГ и представший перед судом за нарушение антитеррористического законодательства.

С 2015 года правительство регулярно предупреждает, что действия граждан Британии, которые сражаются на стороне Курдов в Сирии, могут идти вразрез с антитеррористическими законами Британии.

Британская антиэкстремистская организация Prevent тоже работает с делами британцев, которые уезжают воевать против ИГ.

Многих из этих добровольцев по возвращении на родину арестовывают, однако им приходится долго ждать, чтобы узнать, предусмотрена ли в их случае уголовная ответственность.

Сами добровольцы оправдывают свои действия тем, что воевали на стороне западной коалиции, то есть против ИГ.