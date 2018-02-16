США обвинили российскую "фабрику троллей" во вмешательстве в выборы

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Большое жюри федерального суда американского округа Колумбия обвинило российскую компанию Агентство интернет-исследований, также известную как "фабрика троллей", во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

В документе, опубликованном на сайте минюста США, отмечается, что компания начала вмешиваться в политические и выборные процессы в США еще в 2014 году.

В тексте обвинения также перечислены имена 13 россиян, которые, как указывается, являются сотрудниками организации или связаны с ней. Среди них - российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого СМИ называли "поваром Путина".

Также в обвинительном заключении упомянуты компании "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", принадлежащие Пригожину.

"С начала 2014 года организация [Агентство интернет-исследований] начала вмешиваться в политическую систему США, в том числе в президентские выборы 2016 года. Организация получала финансирование от Евгения Викторовича Пригожина и контролируемых им компаний, в том числе "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", - говорится в документе.

Согласно обвинительному заключению, сотрудники компании, в честности, заводили аккаунты в соцсетях от имени граждан США и размещали там информацию, порочащую кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как сообщил заместитель генерального прокурора США Род Розенштайн, американский минюст намерен требовать экстрадиции 13 россиян и надеется на сотрудничество российских властей. При этом Россия ранее неоднократно заявляла, что выдавать своих граждан ей запрещает конституция.

"Хотят видеть дьявола - пусть видят"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РБК, что в Кремле пока не ознакомились с обвинениями.

Евгений Пригожин в свою очередь заявил агентству РИА Новости, что совсем не расстроен обвиненями в его адрес. "Американцы очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола - пусть видят", - сказал он.

Ранее на этой неделе директор Национальной разведки США Дэниел Коутс на слушаниях в рамках сенатского комитета по вопросам разведки заявил, что Москва продолжает атаки на американскую политическую систему, и, скорее всего, ее следующая главная цель - ноябрьские выборы в конгресс.

Россия все обвинения о вмешательстве в выборы категорически отрицает. Президент Владимир Путин называл эти обвинения "придуманными, чтобы делегитимизировать президента [Дональда] Трампа".