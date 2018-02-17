В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,2

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие жители Мехико спешно покинули свои дома и квартиры

Мощное землетрясение произошло на юго-западе Мексики, сейсмическая волна дошла до столицы страны, расположенной примерно в 350 км от эпицентра.

В Мехико многие здания ходили ходуном, тысячи горожан в панике выбежали на улицу.

По данным Географической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,2.

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Его эпицентр находился недалеко от города Пинотепа-де-Дон-Луис в штате Оахака. Очаг землетрясения залегал на глубине 24.6 км.

Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Угрозы возникновения катастрофической морской волны нет, сообщил Тихоокеанский центр предупреждения о цунами.