В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,2
Мощное землетрясение произошло на юго-западе Мексики, сейсмическая волна дошла до столицы страны, расположенной примерно в 350 км от эпицентра.
В Мехико многие здания ходили ходуном, тысячи горожан в панике выбежали на улицу.
По данным Географической службы США, магнитуда землетрясения составила 7,2.
Его эпицентр находился недалеко от города Пинотепа-де-Дон-Луис в штате Оахака. Очаг землетрясения залегал на глубине 24.6 км.
Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Угрозы возникновения катастрофической морской волны нет, сообщил Тихоокеанский центр предупреждения о цунами.