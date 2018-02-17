Российские хоккеисты разгромили сборную США на Олимпиаде

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Мужская сборная России по хоккею разгромила команду США со счетом 4:0 в матче группового этапа на Олимпиаде в Южной Корее.

По две шайбы забросили хоккеисты Илья Ковальчук и Николай Прохоркин.

Илья Ковальчук таким образом побил рекорд Павла Буре по голам на Олимпиадах. У него теперь 13 заброшенных шайб, у Буре - 11. Буре провёл 12 матчей в рамках олимпийских турниров, Илья Ковальчук - 26 матчей.

Команда из России набрала в трех матчах группы шесть очков и заняла первое место, которое дает прямую путевку в 1/4 финала. У Словакии и США по четыре очка, у Словении - три.

Днем ранее россияне также с разгромным счетом 8:2 обыграли сборную Словении. А в первом матче на Олимпиаде хоккейная команда России сенсационно уступила Словакии - 2:3.