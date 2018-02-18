"Начинают с нуля": Ватикан обновил комиссию по борьбе с сексуальным насилием
Папа римский Франциск объявил о возобновлении работы церковной комиссии, задачей которой является борьба с сексуальными домогательствами к детям. Решение принято в разгар нового скандала.
Папская комиссия по защите несовершеннолетних состоит из восьми мужчин и восьми женщин, - девять из них являются новыми членами. Ее первоначальный трехлетний мандат истек в декабре.
В последние недели папа Франциск был под огнем критики из-за защиты епископа Хуана Барроса, обвиняемого в том, что он, будучи свидетелем сексуального насилия, не принял никаких мер в защиту жертв.
Во время своей поездки в Чили в январе папа сказал журналистам, что в деле с Хуаном Барросом нет ни одного доказательства. "Все клевета. Это ясно?" - заявил понтифик.
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Его замечания оскорбили некоторых из жертв скандально известного священника из Сантьяго Фернандо Карадимы, уличенного в растлении подростков. События происходили несколько десятилетий назад. Лишь в 2011 году, когда об этом стало известно, Ватикан отстранил Карадиму от богослужения и отправил его каяться в отдаленный монастырь.
Пострадавшие утверждают, что епископ Хуан Баррос был молчаливым свидетелем и едва ли не соучастником домогательств Карадимы. Сам Баррос отрицает свою вину. Несмотря на многочисленные протесты, в 2015 году он был назначен епископом.
Позднее папа извинился за тон своего ответа, сказав, что чувствует "боль и стыд", однако вновь отметил, что не было достаточно доказательств для осуждения епископа Барроса. В Сантьяго папу Франциска встретили протестами.
"Услышать голоса пострадавших"
Папская комиссия по защите несовершеннолетних (PCPM) также оказалась вовлеченной в этот скандал.
Некоторые из ее членов заявили, что вручили главному советнику папы письмо от жертвы с конкретными обвинениями и подробностями.
Советник - кардинал Шон О'Мэлли, был вновь назначен на пост главы Папской комиссии, которая в субботу приступила к работе в обновленном составе.
В своем заявлении официальный Ватикан отметил, что обновленная комиссия начнет свою работу с того, что выслушает свидетельства людей, подвергшихся насилию.
"PCPM хочет услышать голоса пострадавших непосредственно, чтобы советы, предлагаемые Святому отцу, были действительно основаны на их знаниях и опыте", - говорится в заявлении.
В нем также сказано, что в составе комиссии есть жертвы насилия.
Пережившие сексуальное насилие были и среди членов предыдущего состава комиссии, и это привело к двум громким отставкам.
Мари Коллинс, ирландка, пострадавшая от сексуального насилия в 13-летнем возрасте, ушла из комиссии в марте 2017 года из-за, как она выразилась "осложнений и препятствий", которые мешали выполнению задачи комиссии.
После объявления состава новой комиссии она написала в "Твиттере": "Почему бы не назначить желающих продолжать эту работу членов повторно и позволить им вернуться к важным проектам, которыми они занимались, [...] вместо этого новые люди начинают с нуля!"
Британский член комиссии Питер Сондерс также резко раскритиковал PCPM и ушел в "отпуск" после того, как другие члены вынесли в отношении него вотум недоверия - как сообщается, ссылаясь на его трудный характер.