"Начинают с нуля": Ватикан обновил комиссию по борьбе с сексуальным насилием

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На пост главы Папской комиссии по защите несовершеннолетних вновь назначен кардинал Шон О'Мэлли

Папа римский Франциск объявил о возобновлении работы церковной комиссии, задачей которой является борьба с сексуальными домогательствами к детям. Решение принято в разгар нового скандала.

Папская комиссия по защите несовершеннолетних состоит из восьми мужчин и восьми женщин, - девять из них являются новыми членами. Ее первоначальный трехлетний мандат истек в декабре.

В последние недели папа Франциск был под огнем критики из-за защиты епископа Хуана Барроса, обвиняемого в том, что он, будучи свидетелем сексуального насилия, не принял никаких мер в защиту жертв.

Во время своей поездки в Чили в январе папа сказал журналистам, что в деле с Хуаном Барросом нет ни одного доказательства. "Все клевета. Это ясно?" - заявил понтифик.

Его замечания оскорбили некоторых из жертв скандально известного священника из Сантьяго Фернандо Карадимы, уличенного в растлении подростков. События происходили несколько десятилетий назад. Лишь в 2011 году, когда об этом стало известно, Ватикан отстранил Карадиму от богослужения и отправил его каяться в отдаленный монастырь.

Пострадавшие утверждают, что епископ Хуан Баррос был молчаливым свидетелем и едва ли не соучастником домогательств Карадимы. Сам Баррос отрицает свою вину. Несмотря на многочисленные протесты, в 2015 году он был назначен епископом.

Позднее папа извинился за тон своего ответа, сказав, что чувствует "боль и стыд", однако вновь отметил, что не было достаточно доказательств для осуждения епископа Барроса. В Сантьяго папу Франциска встретили протестами.

"Услышать голоса пострадавших"

Папская комиссия по защите несовершеннолетних (PCPM) также оказалась вовлеченной в этот скандал.

Некоторые из ее членов заявили, что вручили главному советнику папы письмо от жертвы с конкретными обвинениями и подробностями.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Согласно показаниям одной из жертв Карадимы, Баррос (ныне - епископ) знал о насилии, но ничего не предпринимал

Советник - кардинал Шон О'Мэлли, был вновь назначен на пост главы Папской комиссии, которая в субботу приступила к работе в обновленном составе.

В своем заявлении официальный Ватикан отметил, что обновленная комиссия начнет свою работу с того, что выслушает свидетельства людей, подвергшихся насилию.

"PCPM хочет услышать голоса пострадавших непосредственно, чтобы советы, предлагаемые Святому отцу, были действительно основаны на их знаниях и опыте", - говорится в заявлении.

В нем также сказано, что в составе комиссии есть жертвы насилия.

Пережившие сексуальное насилие были и среди членов предыдущего состава комиссии, и это привело к двум громким отставкам.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Папа Франциск решил возобновить работу комиссии Ватикана по защите несовершеннолетних, но не все довольны ее новым составом

Мари Коллинс, ирландка, пострадавшая от сексуального насилия в 13-летнем возрасте, ушла из комиссии в марте 2017 года из-за, как она выразилась "осложнений и препятствий", которые мешали выполнению задачи комиссии.

После объявления состава новой комиссии она написала в "Твиттере": "Почему бы не назначить желающих продолжать эту работу членов повторно и позволить им вернуться к важным проектам, которыми они занимались, [...] вместо этого новые люди начинают с нуля!"

Британский член комиссии Питер Сондерс также резко раскритиковал PCPM и ушел в "отпуск" после того, как другие члены вынесли в отношении него вотум недоверия - как сообщается, ссылаясь на его трудный характер.