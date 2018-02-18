В Иране разбился пассажирский самолет, на борту было 66 человек
В Иране разбился пассажирский самолет, на борту было 66 человек, сообщают иранские СМИ со ссылкой на главу служб экстренной помощи страны.
Самолет авиакомпании Aseman Airlines выполнял внутренний рейс из Тегерана в город Ясудж на юго-западе Ирана. Он разбился в районе города Семиром, в гористой местности в центральной части страны, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя спасательных служб Мохтаба Халеди.
Иранские СМИ сообщают, что на борту было 60 пассажиров и 6 членов экипажа.
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Самолет упал в труднодоступном районе, сейчас туда пытаются добраться спасатели на автомобилях, вертолеты там приземлиться не смогли из-за густого тумана в месте крушения.
Лайнер исчез с радаров через 50 минут после взлета из тегеранского аэропорта Мехрабад.
Авиакатастрофы в Иране случаются чаще, чем во многих других странах.
Тегеран заявляет, что причина этого - наложенные на Иран американские санкции, в результате которых Тегеран не мог покупать новые западные самолеты или запчасти к уже имеющимся у Ирана самолетам.
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