Российские лыжники завоевали серебро в мужской эстафете на Олимпиаде

Правообладатель иллюстрации AlL SPORTS/Getty Image caption Денис Спицов (справа) несколько раз выходил вперед на последнем этапе эстафеты

На зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане лыжники из России завоевали серебро в мужской эстафете 4 по 10 км.

Первое место заняла команда Норвегии. Бронза досталась спортсменам из Франции.

На последнем этапе эстафеты российский атлет Денис Спицов несколько раз выходил вперед, но незадолго до финиша его обошел норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Результат эстафеты - Норвегия 1:33:04.9, Олимпийские атлеты из России: +9.4, Франция: +36.9.

В команду Олимпийских атлетов из России входили Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов. Соревнования проходили в лыжном центре "Альпензия".

Спицов и Большунов в Пхёнчхане уже выиграли бронзовые медали - в гонке на 15 км свободным стилем и спринте классическим стилем.

Норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо - самый молодой чемпион в истории лыжных гонок.