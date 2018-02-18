Нетаньяху обрушился с критикой на "опасного иранского тигра"

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Биньямин Нетаньяху взял на конференцию обломок, предположительно иранского беспилотника, сбитого над Израилем

Премьер-министр Израиля обрушился с нападками на Иран, заявив на конференции по безопасности в Мюнхене, что он представляет собой "величайшую угрозу нашему миру".

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "не позволит иранскому режиму затягивать петлю террора вокруг нашей шеи".

Нетаньяху также провел параллель между Мюнхенским соглашением 1938 года, которое рассматривают как неудачную попытку умиротворить нацистскую Германию, и ядерным соглашением с Ираном в 2015 году.

По его словам, эта сделка лишь "спустила с поводка опасного иранского тигра".

Нетаньяху назвал министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа (он должен выступить на конференции позже в воскресенье) "складно говорящим рупором иранского режима, [...] который красноречиво лжет".

Он обвинил Иран в отправке беспилотника, сбитого военными над израильской территорией на прошлой неделе. Тегеран ранее отрицал эти обвинения.

Держа в руках осколок беспилотника, он обратился к Зарифу напрямую: "Узнаете его? Должны, ведь он ваш. Не испытывайте нас".

Новое усиление напряженности

На прошлой неделе израильские и иранские военные вступили в прямое противостояние - израильская авиация нанесла удар по "иранским целям" в Сирии после того, как над территорией страны был перехвачен беспилотник, запущенный с территории Сирии.

Целью ударов были иранские системы управления дронами.

В ходе этой атаки по израильским самолетам был открыт огонь из систем ПВО. В результате один из истребителей был поврежден и упал на севере Израиля. По словам израильских военных, летчики катапультировались, однако получили травмы и были госпитализированы.

Нетаньяху предупредил, что Израиль имеет четкое намерение защищать себя от "любой попытки помешать нашему суверенитету".

Затяжной конфликт

Соперничество Ирана и Израиля усилилось в последние годы из-за нестабильной ситуации в регионе - в том числе из-за свержения режима Саддама Хуссейна в Ираке, который сдерживал рост влияния Ирана, а также из-за продолжающегося военного конфликта в Сирии.

Израиль - главный противник ядерного соглашения 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами, которое сняло с Тегерана санкции в обмен на ограничение иранской ядерной программы.

В воскресенье на мюнхенской конференции выступит и глава иранского МИД Зариф, и важным показателем будет то, кого примут лучше, отмечает корреспондент Би-би-си Джонатан Маркус.

Хотя большинство европейских стран поддерживает ядерную сделку, все чаще высказываются предложения о необходимости делать больше для сдерживания иранского влияния в регионе.

Каково иранское присутствие в Сирии?

Иранские военные с 2011 года ведут боевые действия против антиправительственных группировок в Сирии.

Тегеран направил в Сирию военных советников, добровольцев, а также, по некоторым данным, сотни профессиональных бойцов из рядов Корпуса стражей исламской революции.

Считается также, что Иран отправил тысячи тонн вооружений и боеприпасов на помощь бойцам Асада, а также боевикам ливанской "Хезболлы", которые воюют на его стороне.

Тегеран обвиняют в том, что он не просто добивается усиления своего влияния, но хочет обеспечить пути наземной доставки вооружений из Ирана боевикам "Хезболлы" в Ливане.