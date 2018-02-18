Нетаньяху обрушился с критикой на "опасного иранского тигра"
Премьер-министр Израиля обрушился с нападками на Иран, заявив на конференции по безопасности в Мюнхене, что он представляет собой "величайшую угрозу нашему миру".
Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль "не позволит иранскому режиму затягивать петлю террора вокруг нашей шеи".
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Нетаньяху также провел параллель между Мюнхенским соглашением 1938 года, которое рассматривают как неудачную попытку умиротворить нацистскую Германию, и ядерным соглашением с Ираном в 2015 году.
По его словам, эта сделка лишь "спустила с поводка опасного иранского тигра".
Нетаньяху назвал министра иностранных дел Ирана Мохаммеда Джавада Зарифа (он должен выступить на конференции позже в воскресенье) "складно говорящим рупором иранского режима, [...] который красноречиво лжет".
Он обвинил Иран в отправке беспилотника, сбитого военными над израильской территорией на прошлой неделе. Тегеран ранее отрицал эти обвинения.
Держа в руках осколок беспилотника, он обратился к Зарифу напрямую: "Узнаете его? Должны, ведь он ваш. Не испытывайте нас".
Новое усиление напряженности
На прошлой неделе израильские и иранские военные вступили в прямое противостояние - израильская авиация нанесла удар по "иранским целям" в Сирии после того, как над территорией страны был перехвачен беспилотник, запущенный с территории Сирии.
Целью ударов были иранские системы управления дронами.
В ходе этой атаки по израильским самолетам был открыт огонь из систем ПВО. В результате один из истребителей был поврежден и упал на севере Израиля. По словам израильских военных, летчики катапультировались, однако получили травмы и были госпитализированы.
Нетаньяху предупредил, что Израиль имеет четкое намерение защищать себя от "любой попытки помешать нашему суверенитету".
Затяжной конфликт
Соперничество Ирана и Израиля усилилось в последние годы из-за нестабильной ситуации в регионе - в том числе из-за свержения режима Саддама Хуссейна в Ираке, который сдерживал рост влияния Ирана, а также из-за продолжающегося военного конфликта в Сирии.
Израиль - главный противник ядерного соглашения 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами, которое сняло с Тегерана санкции в обмен на ограничение иранской ядерной программы.
В воскресенье на мюнхенской конференции выступит и глава иранского МИД Зариф, и важным показателем будет то, кого примут лучше, отмечает корреспондент Би-би-си Джонатан Маркус.
Хотя большинство европейских стран поддерживает ядерную сделку, все чаще высказываются предложения о необходимости делать больше для сдерживания иранского влияния в регионе.
Каково иранское присутствие в Сирии?
Иранские военные с 2011 года ведут боевые действия против антиправительственных группировок в Сирии.
Тегеран направил в Сирию военных советников, добровольцев, а также, по некоторым данным, сотни профессиональных бойцов из рядов Корпуса стражей исламской революции.
Считается также, что Иран отправил тысячи тонн вооружений и боеприпасов на помощь бойцам Асада, а также боевикам ливанской "Хезболлы", которые воюют на его стороне.
Тегеран обвиняют в том, что он не просто добивается усиления своего влияния, но хочет обеспечить пути наземной доставки вооружений из Ирана боевикам "Хезболлы" в Ливане.