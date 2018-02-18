Российский фристайлист завоевал бронзу в лыжной акробатике в Пхёнчхане

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Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане в соревнованиях по лыжной акробатике.

Буров набрал за выступление в третьем раунде финала 122,17 балла. Золотую медаль выиграл украинец Александр Абраменко, вторым стал китаец Цзя Цзунян.

В финал вышли два россиянина - Буров и Павел Кротов, который в итоге занял четвертое место.

Брат спортсмена Максим Буров также поехал на Олимпиаду, однако не смог пробиться в финал соревнований по лыжной акробатике.

Медаль Бурова стала 11-й для олимпийских спортсменов из России на Играх-2018 и восьмой бронзовой наградой.

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