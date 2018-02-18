В Дагестане неизвестный открыл стрельбу на масленице: четверо погибших

Неизвестный открыл стрельбу по людям в дагестанском Кизляре во время празднования масленицы, подтвердили в МВД Дагестана. По меньшей мере четыре человека погибли.

"18 февраля в Кизляре неизвестный выстрелами из охотничьего ружья причинил смертельное ранение четырем женщинам. Также получили ранения местная жительница, сотрудник полиции и Росгвардии", - цитирует Интерфакс представителя ведомства.

Нападавший был убит. В Следственном комитете заявили, что его личность установлена, это местный житель 1995 года рождения.

Мэр Кизляра Александр Шувалов рассказал ТАСС, что "люди после службы выходили вечером из церкви", и неизвестный начал в них стрелять.

По данным Интерфакса, нападавший подошел к толпе с женой, но женщина убежала до начала стрельбы. Она уже задержана.

РИА Новости со ссылкой на минздрав Дагестана сообщает, что в результате нападения пять человек были ранены и доставлены в кизлярскую ЦГБ. Туда же выехала бригада специалистов дагестанского Центра медицины катастроф.

В СКР по Дагестану сообщили, что по факту нападения возбуждено дело по двум статьям - убийство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов.