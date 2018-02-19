Екатерина Андреева перестала вести вечернее "Время" на Первом канале

Правообладатель иллюстрации AlEXEI PANOV/TASS Image caption Екатерину Андрееву называют "любимым диктором" Владимира Путина

Самая рейтинговая новостная телепередача "Время" на Первом канале меняет ведущего. За месяц до президентских выборов вместо Екатерины Андреевой ведущим федерального выпуска "Времени" на европейской "орбите" стал Кирилл Клейменов. Источники Русской службы Би-би-си уверяют, что Андреева вскоре может перестать быть лицом новостей Первого канала.

За месяц до президентских выборов Первый канал меняет бессменную ведущую своей главной ежедневной вечерней новостной программы "Время". В кресло ведущего возвращается Кирилл Клейменов, сейчас являющийся заместителем гендиректора канала, курирующего информационные программы.

Об этом Русской службе Би-би-си рассказал близкий к администрации президента собеседник и подтвердил человек, близкий к руководству телеканала, оба не уполномоченные делать заявления для СМИ.

В пресс-службе Первого канала Би-би-си подтвердили, что такая замена действительно состоялась, но она носит временный характер. Источник Би-би-си, близкий к руководству телеканала, уверяет, что Клейменов будет вести передачу как минимум до президентских выборов 18 марта 2018 года.

"Время" - одна из самых популярных российских телепередач на федеральных телеканалах. Например, по данным "Медиаскопа", вечернее "Время" стало третьей по популярности передачей за вторую неделю февраля (рейтинг "Времени" за 8 февраля 5,6%, доля аудитории - 15,6%). Это самый популярный из ежедневных новостных вечерних выпусков федеральных телеканалов.

Причина замены ведущей - в новом формате новостей, которые запускаются с понедельника, объяснили в пресс-службе Первого канала.

Правообладатель иллюстрации Tass Image caption Кирилл Клейменов вернулся в кресло ведущего

"Сегодня программа "Время" начнет выходить из новой студии, оснащенной самыми современными технологиями, которые появятся на отечественном телевидении впервые. Изменения в студии изменят и работу ведущих - теперь они могут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии. Запуск новой сложнейшей технологии взял на себя шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, именно он будет вести первые выпуски программы "Время" на европейскую "орбиту", - заявила представитель телеканала Би-би-си.

Екатерина Андреева и Виталий Елисеев, которые сейчас по очереди ведут вечерний выпуск, опробуют новую студию в эфире "на другие часовые пояса", а также выйдут в эфир с субботними выпусками "Времени", добавила она.

Клейменов отказался говорить с Би-би-си, сославшись на занятость перед вечерним эфиром. Телефоны Андреевой и Елисеева не отвечали.

Вечером в понедельник вышел первый выпуск "Времени" с ведущим Клейменовым. Студия действительно выглядит иначе: так, у ведущего есть новый экран на столе. Но большую часть выпуска диктор сидит - так же, как и его предшественники.

Правообладатель иллюстрации Первый канал Image caption Новая версия вечернего "Времени" оснащена плазменным экраном на столе

Любимая ведущая Путина

Андреевой 56 лет, она стала ведущей программы "Время" более двадцати лет назад, в 1997 году, и с тех пор является одним из лиц телеканала. В 1999 году по результатам интернет-опроса была признана самой красивой ведущей российского телевидения.

Слухи об уходе Андреевой с ежедневных девятичасовых новостей ходили уже пару месяцев, говорит источник, близкий к руководству Первого канала. Однако сложности с работой в кадре новой студии - лишь одна из причин.

Другая - сложные отношения с гендиректором телеканала Константином Эрнстом, уверяет один из собеседников Би-би-си. В 2009 году СМИ сообщали, что гендиректор уже принимал решение уволить Андрееву. "Однако, когда информация дошла до Владимира Путина, то он отменил эти решения и все было возращено на круги своя. Андреева его любимая ведущая", - утверждает он. "Теперь Путин приболел и занят выборами, видимо, на Первом решили, что сейчас можно вернуться к этому вопросу".

Кирилл Клейменов тоже был ведущим, но с 2003 года занимает одну из руководящих должностей на канале. При этом в особых случаях он садится за кресло ведущего. Так, 1 января 2018 году в день 50-летия создания программы "Время" в гости программы, юбилейный выпуск который вел Кирилл Клейменов, пришел Владимир Путин. Он назвал "Время" эталоном надежности и сказал, что программу всегда смотрели и смотрят с интересом не только в России, но и за рубежом.