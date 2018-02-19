Заказчикам предвыборной рекламы в США Facebook пошлет открытки с кодом

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Желающим разместить любую предвыборную агитацию на любых выборах в США компания Facebook будет отправлять коды подтверждения бумажной почтой на американские адреса. Это делается для того, чтобы удостовериться, что потенциальные рекламодатели действительно находятся на территории страны.

Для завершения оформления заказа нужно будет ввести код, напечатанный на полученной бумажной открытке, сообщила Кэйти Харбат, глава отдела Facebook по глобальной политике и связям с правительством.

Специальный прокурор Роберт Мюллер и подотчетная ему группа следователей ФБР, а также несколько комитетов в обеих палатах конгресса США, в настоящее время расследуют, как иностранные, в основном российские, граждане пытались повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

ФБР в пятницу выдвинуло официальные обвинения ряду российских граждан в этой связи. В обвинительном заключении говорится, что эти россияне выдавали себя за американцев и потратили тысячи долларов на политическую рекламу и создание групп в таких соцсетях, как "Фейсбук" и "Инстаграм".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в субботу назвал эти обвинения трепотней.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почтовая служба США не отличается скоростью доставки корреспонденции

В интервью агентству Рейтер Кэйти Харбат сказала, что новая мера Facebook "не разрешит всех проблем", а также не ответила на вопрос, когда именно компания начнет рассылать эти открытки потенциальным рекламодателям.

Facebook пока никак не ответила на вопросы Би-би-си об этих планах.

В сентябре 2017 года компания признала, что обнаружила, что ее сеть стала одним из главных инструментов финансируемой из России кампании, направленной на обострение существующих глубоких противоречий в американском обществе.

Компания предоставила всю имеющуюся у нее информацию по этому вопросу группе следователей и прокуроров Роберта Мюллера, которая изучает обстоятельства российского вмешательства в президентские выборы в США и проверяет версию о сговоре окружения Дональда Трампа с Москвой.

Трамп неоднократно категорически отрицал, что такой сговор имел место.