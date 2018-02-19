Британский актер: правила съемки сцен секса равносильны цензуре

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Можно ли будет снимать подобные сцены в будущем?

Британский актер Энди Серкис выступил против предложений регламентации порядка съемок интимных сцен в кино и на телевидении. По его мнению, эти предложения равносильны цензуре.

Британский профсоюз актеров Equity обсуждает возможность введения правил постановки интимных сцен как в кино, так и на театральной сцене в связи со скандалом, начавшимся с откровений о многолетних систематических сексуальных домогательствах голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

Среди прочего, профсоюз хотел бы запретить сцены поцелуев с языком, а также обнаженные сцены во время кастинга.

В прошлом году Дженнифер Лоуренс жаловалась, что во время кинопробы ей и другим женщинам пришлось стоять плечом к плечу полностью голыми.

Equity, насколько известно, также хочет получить предложения от актеров, что именно они могут или не могут делать время сцен, изображающих совокупление.

Доклад профсоюза будет обнародован в конце февраля - начале марта. В нем должен быть список нормативов для интимных сцен, в том числе и правила касательно того, когда и как актеры могут прикрывать свои гениталии.

"Секс не запретят"

По мнению Энди Серкиса, эти предложения не отличаются от цензуры.

"Решение должны принимать режиссеры и актеры. Они должны найти способ передать зрителю историю и при этом чувствовать себя комфортно, - заметил Серкис. - Было бы очень грустно, если бы актеры стали стесняться прикасаться к другим людям. Мы [актеры] должны использовать наше воображение, входить в роль".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Энди Саркис считает, что режиссеры и актеры должны быть свободны в самовыражении

Ита О'Брайен, консультант по вопросам интимности и движения для киноиндустрии, телевидения и театра, сказала в интервью Би-би-си, что "речь не идет о запрете на секс. Речь не идет о запрете на поцелуи. Речь не идет о запрете на наготу".

"Речь идет о том, как все это делать безопасно и так, чтобы создавались аутентичные, правдоподобные, пикантные, страстные сексуальные сцены", - подчеркнула она.

По ее словам, на данный момент в кино- и театральной индустрии нет общих правил по этим вопросам, хотя определенные требования довольно часто прописываются в индивидуальных контрактах.

"Многие режиссеры создают замечательные и при этом безопасные секс-сцены, - говорит Ита О'Брайен. - Но одинаковых для всех правил не существует".

Режиссеры беспокоятся

Актриса Мейв О'Салливан говорит, что когда она работала на сцене, никто с ней не обсуждал, какие моменты она находила бы неудобными.

"Исходя из моего опыта, режиссеры просто часто боятся говорить слова вроде: "Не суйте свой язык в рот другому во время поцелуя", - рассказала она. - Они просто говорят: "Хорошо, мы этого не будем репетировать, а вы сами между собой разберетесь".

"В таких случаях чувствуешь себя очень неудобно. Ведь ты же не знаешь границ другого актера. Может быть вам обоим комфортно друг с другом, может быть вам даже удается обговорить эти вопросы, но часто ничего этого не происходит", - сетует О'Салливан.