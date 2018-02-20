Японец получил права отцовства на 13 детей от суррогатных матерей
Суд в Бангкоке присудил права отцовства 28-летнего японцу Митцутоки Сигете, имеющему 13 детей от тайских суррогатных матерей.
Его имя впервые получило широкую огласку в 2014 году, когда стало известно, что Сигета прижил в Таиланде 16 детей от разных женщин, предлагавших услуги суррогатного материнства.
Его случай, получивший название "фабрика детей", и другие схожие привели к тому, что в Таиланде был принят закон, запрещающий суррогатное материнство на коммерческой основе для иностранцев.
На этой неделе суд присудил Сигете права единственного родителя, лишив прав суррогатных матерей.
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Сам Сигета на суде не присутствовал, и в окончательном вердикте его имя напрямую упомянуто не было.
"Ради счастья и будущих возможностей, которые эти 13 детей получат от своего биологического отца, не страдающего плохим характером, суд постановляет, что все 13, рожденные посредством суррогатного материнства, являются законными детьми истца", - сказано в заявлении Центрального суда по делам несовершеннолетних в Бангкоке.
Сигета получил родительские права на других своих троих детей в 2015 году.
В 2014 году Интерпол провел расследование в отношении его персоны, после того как стало известно, что он стал отцом 16 детям, рожденным от суррогатных матерей в Таиланде.
В его квартире в Банкгоке было проведен обыск, во время которого были обнаружены 9 детей грудного возраста, их няни и одна беременная суррогатная мать.
Вскоре после этого он покинул Таиланд, но позже подал в суд на министерство социального развития и благополучия человека, чтобы отсудить права на своих детей.
"Он хотел очень большую семью"
Джонатан Хэд, корреспондент Би-би-си в Юго-Восточной Азии
Когда более трех лет назад в газетах впервые появилось сделанное службой безопасности аэропорта нечеткое фото Митцутоки Сигеты, покидающего Таиланд с ребенком на руках, сразу лихорадочно стали высказываться предположения о том, что же на самом деле стоит за этим его желанием произвести столько потомства от суррогатных матерей?
Некоторые из его детей были на тот момент уже увезены в Камбоджу, а тайская полиция начала в отношении него расследование по подозрению в торговле людьми.
Но его адвокаты стали доказывать, что он просто хотел большую семью и, будучи сыном богатого бизнесмена, может обеспечить детям хороший уход.
Теперь суд в Бангкоке принял эту версию: тайские уполномоченные лица заявили в суде, что ездили в Камбоджу и Японию, где обнаружили, что он действительно имеет подходящие условия и достаточно нянь, чтобы воспитать 13 детей, которые по-прежнему находятся в органах опеки Таиланда.
Что известно об отце?
О самом многодетном отце известно немного.
Согласно японской прессе, он сын миллиардера-компьютерщика и заплатил от 9 300 до 12 500 долларов каждой женщине, вынашивавшей его ребенка.
Тайская пресса сообщает, что Сигета не женат, владеет несколькими компаниями и уже распланировал будущее своих детей, в частности, открыл для них специальный фонд.
После того как четыре года назад он покинул Таиланд, он, по-видимому, проживал какое-то время в Гонконге, а теперь снова вернулся в Японию.
В некоторых СМИ писали, что он, возможно, ездил в Индию и на Украину в поисках суррогатных матерей.
Растущая индустрия суррогатного материнства
Все 13 детей не будут переданы Сигете немедленно.
Как разъяснил его адвокат в интервью агентству Франс пресс, он должен связаться с министерством социального обеспечения, чтобы согласовать следующие шаги, потому что порядок действий по передаче детей не должен, по возможности, нарушить привычный распорядок их жизни.
Дело Сигеты привлекло внимание общественности к растущей индустрии суррогатного материнства в Таиланде. До этого большой резонанс вызвал случай с мальчиком с синдромом Дауна, который в 2014 году родился у тайской суррогатной матери в составе двойни. Здоровую девочку тогда забрала австралийская пара, оставив больного мальчика Гамми матери.
Суррогатная мать стала оспаривать это решение, но австралийский суд оправдал пару, обвинявшуюся в лишении ребенка родительской заботы.