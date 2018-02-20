Российские биатлонистки подали иск к Родченкову в суд Нью-Йорка
Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина, пожизненно отстраненные от участия в Олимпиадах, подали в верховный суд штата Нью-Йорк иск к бывшему руководителю московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову.
Биатлонистки обвиняют Родченкова в диффамации. По данным газеты New York Times, их иск финансирует российский бизнесмен Михаил Прохоров. Представляющий истиц адвокат Скотт Балбер уточнил, что это не единственный источник финансирования.
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Спортсменки требуют от Родченкова по 10 млн долларов качестве компенсации, а также компенсации морального ущерба и принятия мер, которые бы защитили их от дальнейших "лживых заявлений" со стороны ответчика, следует из искового заявления, с которым ознакомилась Русская служба Би-би-си.
Адвокат Родченкова Джеймс Уолден сказал, что будет ходатайствовать об отказе в принятии иска к рассмотрению и выразил уверенность в том, что так и случится. "Это так же правдоподобно, как и остальная ложь России. Поэтому я с радостью возьмусь за защиту", - цитирует New York Times адвоката.
Как пояснила Зайцева в беседе с NYT, исковое заявление предназначено для того, чтобы мир услышал правду о том, что претензии к ней и ее товарищам по команде сфабрикованы.
"Я говорю вам правду, и я клянусь родителями, что говорю вам правду, - заявила она изданию. - Почему никто не может мне поверить, а верят только человеку, который обвиняет меня? Мне очень трудно это понять".
Родченков, руководивший московской антидопинговой лабораторией в 2006-2015 годах, стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в деле о допинге в российском спорте.
Его показания легли в основу доклада независимой комиссии ВАДА, возглавляемой канадским юристом Ричардом Маклареном. Опираясь на данные доклада, МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах более 20 спортсменов и аннулировал их результаты на Играх в Сочи.
Кроме того, МОК отстранил российскую сборную от Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, признав доказанным, что в России на государственном уровне создали систему приема допинга.
Осенью прошлого года газета New York Times опубликовала рукописные дневники Родченкова, в которых рассказывается о разработанных им "коктейлях" для членов российской олимпийской сборной. Кроме того, из записей следует, что к сокрытию положительных допинг-проб и выдаче допинг-коктейлей были причастны российские чиновники и ФСБ.
В конце января 2018 года Родченков дал интервью немецкому журналисту Хайо Зеппельту, в котором заявил, что о системе употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи был осведомлен президент России Владимир Путин - "потому что только он может вовлечь ФСБ в выполнение такой специфичной задачи".
Путин называл дневники Родченкова ерундой, а его самого "придурком" и "преступником". Российские власти отрицают существование системы приема допинга и манипуляций допинг-пробами. Против Родченкова, уехавшего в США, в России возбуждено уголовное дело.