Собчак назвала спонсоров своей кампании. Кто они?

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Ксения Собчак и бизнесмен Александр Федотов

Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала главных спонсоров своей предвыборной кампании. Среди них оказались издатель российского Forbes, бывший совладелец Yota и участник телешоу "Секретный миллионер".

Собчак стала первым кандидатом в президенты России, которая публично перечислила жертвователей кампании. По закону кандидаты раскрывают перечисления от юридических лиц и количество физических лиц, перечисливших в фонд больше 20 тысяч рублей (350 долларов), но не их имена.

Правда, сумму пожертвований Собчак также не назвала. Есть юридические сложности оформить эти переводы официально, сказала она.

Последний отчет о поступлении денег в избирательный фонд кандидата Собчак опубликован 13 февраля. Физические лица, согласно этому отчету, перечислили 6,3 млн рублей. Всего в ее избирательный фонд поступило 104 млн рублей (1,84 млн долларов). В эту сумму входят деньги спонсоров, сказала Собчак на пресс-конференции во вторник.

Большая часть денег ранее поступала от партии "Гражданская инициатива", которая ее официально выдвинула. По состоянию на 29 января партия перечислила ей на выборы 77 млн рублей. Еще 19 млн Собчак перечислила фонду сама.

Кандидат задекларировала доход за шесть лет в размере около 404 млн рублей. Закон ограничивает избирательный фонд кандидатов на выборах президента 400 млн рублей.

Собчак выдвинулась на выборы 18 марта 2018 года с лозунгом "кандидат против всех". Свое выдвижение, как сообщали источники Би-би-си, она заранее согласовала с Владимиром Путиным на личной встрече. Сама она говорила, что встречалась с президентом, но ничего с ним не согласовывала.

О спонсорах своей кампании она раньше не рассказывала, мотивируя это тем, что не все люди захотят рассказывать о своем участии в финансировании оппозиционного политика.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Сергей Адоньев, совладелец Yota Devices

Сергей Адоньев

Бывший совладелец производителя мобильных устройств Yota Devices Сергей Адоньев - один из главных спонсоров кандидата Собчак. Состояние Адоньева, по данным рейтинга Forbes богатейших бизнесменов России, оценивается в 800 млн долларов.

Собчак уверяет, что Адоньев теперь также новый спонсор "Новой газеты". По ее словам, конверт с его именем ей передал главред "Новой" Дмитрий Муратов в эфире "Дождя", когда она брала у него интервью.

Александр Федотов

Только один спонсор кампании Собчак до этого публично заявил об этом сам. 3 февраля президент издательского дома ACMG (Forbes, L'Officiel, SNC, ​OK!) Александр Федотов рассказал, что в августе 2017 года Собчак попросила его о финансовой поддержке ее кампании, и он согласился.

Осенью 2015 года Федотов стал владельцем российской версии журнала Forbes. До этого журналом владел немецкий медиахолдинг Axel Springer, но он вынужден был избавиться от активов в России из-за закона, по которому иностранное участие в российских СМИ не может превышать 20%.

Визитной карточкой российского Forbes был рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей российских компаний, который журнал составлял с 2012 года. В нем часто лидировали топ-менеджеры российских госкомпаний, многие из которых опровергали свои многомиллионные доходы, подсчитанные журналом. Однако в 2017 году после смены владельца Forbes отказался от этого рейтинга.

Правообладатель иллюстрации Коротаев Артем Image caption Еще недавно Владимир Палихата хотел купить журнал у другого спонсора Собчак, Александра Федотова

Владимир Палихата

Владимир Палихата - экс-президент концерна "Росэнергомаш", российский предприниматель и филантроп. Бизнесмен является основателем инвестиционной группы Legacy Square Capital. Структуры Палихаты издают российскую версию журнала о предпринимательстве Inc. Кроме того, предприниматель возглавляет шахматную федерацию Москвы.

РБК в июне 2017 года писал, что структуры Палихаты вели переговоры о покупке русскоязычной версии журнала Forbes у структур Александра Федотова, еще одного спонсора кампании Собчак.

"Я очень люблю журнал Inc, а на обложке моей книги "Собчак против всех" я играю в шахматы, - рассказала кандидат. - Так что у нас много общего с Владимиром".

Правообладатель иллюстрации Vladimir Smirnov/TASS Image caption Основатель "Онего Шипинг" не слишком публичен

Александр Росляков

Росляков - тот самый инвестор Собчак, ради которого, как она уверяет, она несколько недель назад летала на переговоры на Бали.

Александр Росляков владеет крупной транспортной компанией "Онего Шипинг". На сайте компании указано, что она участвовала в проектах "Сахалин-3" компании "Газпром", в строительстве порта Сабетта в ЯНАО и строительстве системы магистральных трубопроводов Бованенково-Ухта.

Росляков стал знаменит после того, как принял участие в телешоу "Секретный миллионер" на телеканале "Пятница". Для съемок он пять дней провел в городе Владимир без жилья и денег, прося помощи у местных жителей. Затем он подарил тем, кто его приютил, квартиры и деньги.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Яна Расковалова (слева) подруга семьи Ксении Собчак и ее мужа Максима Виторгана

Вадим и Яна Расковаловы

Вадим и Яна Расковаловы, по словам Собчак, - "самые близкие" ее люди, друзья ее детства. Вадим Расковалов - предприниматель и девелопер, владелец сети спортклубов SPORTLIFE. Его супруга занимается дизайном, а также владеет ювелирной компанией Yana.

"Украшения от родного и близкого человека всегда на мне, и, надеюсь, приносят мне успех. Это правда мои очень близкие друзья. Вадима я знаю с моих 13 лет, мы дружим еще с Санкт-Петербурга", - рассказала кандидат.

Анатолий Цыбулевский

Еще один спонсор Собчак - малоизвестный предприниматель Анатолий Цыбулевский, основатель и совладелец компании "Новые энергетические системы". С ним Собчак, по ее словам, до сих пор не была знакома.

"Разделив мои намерения, он сам пришел. У нас была замечательная встреча, где он, что мне очень понравилось, долго обсуждал со мной экономические пункты моей программы", - рассказала Собчак.

"Новые энергетические системы" - московская компания по производству и поставке электроэнергии, поставщик услуг, в том числе, для "Сбербанка".