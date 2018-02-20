Зять акционера российской "Альфа-Групп" сознался во лжи ФБР

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Алекс ван дер Цваан явился в вашингтонский офис ФБР до начала судебных слушаний во вторник

Родственник российского бизнесмена Германа Хана признал себя виновным во лжи ФБР рамках расследования российского вмешательства в американские выборы 2016 года.

33-летний лондонский адвокат Алекс ван дер Зваан - муж старшей дочери Хана, Евы.

Он был обвинен в даче ложных показаний агентам Федерального бюро расследований относительно его сотрудничества с младшим партнером Пола Манафорта, Риком Гейтсом.

Двоих последних обвиняют в мошенничестве во время их работы в Киеве в 2005-2014 годах.

В октябре 2017 года им были предъявлены обвинения по 12 пунктам в заговоре против США, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, полученных от правительства Януковича во время их "украинского периода". Оба не признали свою вину.

Во времена президентства Януковича ван дер Зваан работал на адвокатскую фирму Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Украинская прокуратура утверждает, что Манафорт с подачи Януковича нанял эту фирму для подготовки доклада, фактически обелявшего уголовное дело в отношении бывшего премьера Юлии Тимошенко.

Тимошенко оказалась в тюрьме в 2011 году и была освобождена немедленно после бегства Януковича из Украины в 2014 году.

По запросу новых украинских властей американский минюст занялся проверкой процесса найма Skadden, Arps - украинские прокуроры утверждали, что он происходил с нарушением установленных конкурсных правил.

Команда Мюллера обнаружила, что ван дер Зваан лгал ФБР о своих контактах с Гейтсом в 2016 году, когда тот сотрудничал с избирательным штабом Трампа, а также удалил электронную переписку с Гейтсом и еще одним фигурантом, который в документах назван "лицо А".

В судебных документах, обнародованных во вторник, утверждается, что ван дер Зваан дал ложные показания следователям ФБР о времени своих последних контактов с Гейтсом и "лицом А".

Следователи выяснили, что ван дер Зваан в 2016 году (во время избирательной кампании в США) обсуждал с этими двоими отчет своей юридической компании по делу Тимошенко и записывал эти телефонные переговоры. Он также удалил электронную переписку с Гейтсом и неназванной юридической компанией (в документах Мюллера она фигурирует как "адвокатская контора А"), датированную сентябрем 2016 года.

Американские власти в 2016 году попросили юридическую компанию Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom предоставить документы об их работе в интересах правительства Януковича, в том числе и ту их часть, которая касалась сотрудничества с Манафортом относительно доклада, который в последствии был использован для того, чтобы оправдать арест Тимошенко. Адвокатская контора впоследствии уволила ван дер Зваана и согласилась сотрудничать с американскими следователями.

33-летний Алекс ван дер Зваан - гражданин Нидерландов, также владеет русским, английским и французским языком.

Его тесть в начале этого года попал в "телефонную книгу Кремля" - доклад американского минфина о ближайшем окружении Путина.

Осенью 2017 года Хан, его партнеры Михаил Фридман и Петр Авен подали иск против вашингтонской частной расследовательской компании Fusion GPS и ее основного владельца, Глена Симпсона, - он нанял отставного британского разведчика Кристофера Стила для составления "шпионского досье" о связях Дональда Трампа с окружением Путина. Российские бизнесмены обвинили Симпсона и его фирму в клевете.

Forbes оценивает состояние Хана в 10 млрд долларов, таким образом, бизнесмен занимает 138-е место в списке самых богатых людей планеты.