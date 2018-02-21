Королева Елизавета II удивила всех, посетив модный показ в Лондоне

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Елизавета II и Анна Винтур в первом ряду на показе дизайнера Ричарда Куинна

Королева Елизавета Вторая неожиданно для всех посетила Лондонскую неделю моды - впервые за 66 лет правления. 91-летнюю королеву можно было увидеть в первом ряду зрительного зала на показе молодого британского дизайнера Ричарда Куинна.

На показе королева сидела рядом с главным редактором американского Vogue Анной Винтур и с руководительницей Британского совета моды Кэролайн Раш.

Ее Величество была одета в платье и пиджак нежно-голубого оттенка и черные туфли. В качестве аксессуаров королева выбрала черные перчатки и черную сумочку.

Гостья внимательно следила за показом, иногда улыбалась и обменивалась репликами с Винтур и Раш.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В коллекции Куинна преобладали яркие принты и смелые сочетания

После показа королева вручила 27-летнему модельеру только что учрежденную премию за развитие британского дизайна.

Награду Куинну принесла его коллекция, в которой преобладали яркие, цветочные принты и смелые сочетания.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Королева вручила модельеру статуэтку за развитие британского дизайна

Королева поблагодарила Британский совет моды за их выбор: "Наша индустрия моды на протяжении многих лет славилась своим выдающимся мастерством, и сегодня ее по-прежнему отличают материалы высшего качества и передовой практичный дизайн".

Куинн поблагодарил королеву за оказанную честь, сказав, что пока все происходящее не укладывается у него в голове. "Это просто фантастика. Я не мог поверить своим глазам, когда еще до начала показа увидел маленькую голубую подушечку в первом ряду. Королева - икона стиля. Она первой из женщин в королевской семье стала носить брюки".

Куинн добавил, что хотел бы создавать одежду для Меган Маркл, невесты принца Гарри.

"Ее Величество смотрит шоу Ричарда Куинна с Анной Винтур. Ричард стал первым обладателем Премии Елизаветы II за развитие британского дизайна", - говорится в "Твиттере" королевской семьи.

Награда была учреждена, чтобы отметить вклад модной индустрии в развитие общества и международные отношения.

Премия будет ежегодно вручаться одному из британских дизайнеров за талант и оригинальность.

Анджела Келли, личный консультант королевы по вопросам моды, работала над проектом премии на протяжении последних двух лет. Статуэтку создала ювелир из Бирмингема Люси Прайс.

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Глава Британского совета моды Кэролайн Раш сказала, что визит королевы - настоящая честь для организаторов.

"За то время, что вы находитесь на престоле, вы не раз использовали моду в качестве инструмента дипломатии, добиваясь с ее помощью взаимопонимания между культурами и народами", - сказала, обращаясь к Елизавете II, Раш.

"Вы не боялись бросить вызов некоторым нормам и требованиям дресс-кода, которые создавались для мужчин. То как вы, тем самым, отражали изменения, происходившие в нашем обществе, внушает благоговейное восхищение", - добавила Раш.

"Ваше Величество, я знаю, вы не хотите, чтобы вас называли иконой стиля, но для всех нас здесь вы ею являетесь", - подытожила Раш.