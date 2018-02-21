Суд оставил Кирилла Серебренникова под домашним арестом
Мосгорсуд отклонил жалобу режиссера Кирилла Серебренникова на решение Басманного суда Москвы, который 16 января продлил ему домашний арест по делу о хищении 130 млн рублей. Таким образом, режиссер останется под домашним арестом до 19 апреля.
Также под домашним арестом по тому же делу находится бывший гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, а экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский на время следствия заключен в СИЗО. Их жалобы на продление арестов рассматривались вместе с жалобой Серебренникова - и тоже были отклонены.
Под домашним арестом находится и директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Экс-генпродюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова арестована заочно и объявлена в международный розыск.
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Дело в отношении бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой выделено в отдельное производство. Ранее она заключила сделку со следствием, признала свою вину и дала показания против бывших коллег.
Поддержать режиссера и других обвиняемых пришли актеры Лия Ахеджакова, Ксения Раппопорт и Максим Виторган, журналисты Михаил Зыгарь, Роман Супер и Зоя Светова, а также Ксения Собчак.
Малобродский попросил допустить Ахеджакову к рассмотрению дела на правах его общественного защитника - но судья отклонила эту просьбу, так как у актрисы не оказалось юридического образования.
"Сладострастный садизм"
На заседании также выяснилось, что Мосгорсуд получил от сенатора Владимира Лукина просьбу назначить Малобродскому на время следствия меру пресечения, не связанную с ограничением свободы.
Защита Малобродского, принимавшего участие в заседании по видеосвязи из СИЗО, настаивала, что все следственные действия уже закончены, поэтому обвиняемый уже никак не может повлиять на ход расследования, а также не имеет ни возможности, ни намерения скрыться от следствия.
Также адвокат Ксения Карпинская обратила внимание, что Серебренников и Итин находятся под домашним арестом, а не в изоляторе. Малобродский находится в СИЗО в целях зашиты конституционного строя, процитировала она решение суда.
"Хотелось бы узнать, каким образом мой подзащитный на него посягал", - поинтересовалась адвокат, после чего в зале начали смеяться.
Сам Малобродский выступил с 20-минутной речью, в которой обратил внимание на некоторые ошибки, допущенные, по его словам, в ходе рассмотрения ходатайств следствия о его аресте и о последующем продлении этого ареста.
"Я свято чту конституцию и уголовно-процессуальный кодекс. У меня нет сомнений в том, что какие-то незаконные решения были приняты непреднамеренно. Возможно, произошла ошибка. Точнее, череда ошибок, потому что они произошли семь раз", - язвительно заметил он.
К этим ошибкам Малобродский отнес, в частности, сам факт своего заключения под стражу. По его словам, судья не убедилась в том, что в его отношении действительно было возбуждено уголовное дело.
Кроме того, следствием череды ошибок он назвал продление его арестов и факт своего содержания под стражей на протяжении восьми месяцев. Следователей он обвинил в демонстративном отсутствии логики, а все происходящее охарактеризовал как сумасшедший дом.
Позицию следователей, которые намерены ознакомить его с обвинительным заключением в СИЗО, Малобродский назвал сладострастным садизмом. "Прошло сорок дней с 11 января - с момента, как окончилось предварительное следствие, а я не ознакомлен ни с одной буквой", - отметил он.
Выступление Малобродского по видеосвязи из тюрьмы регулярно прерывали посторонние звуки и крики "начальник".
"Быть честным меня учили родители"
Защита Юрия Итина также настаивала, что у него нет ни возможности, ни желания скрываться от следствия, а также он уже не сможет повлиять на ход следствия. Сам он заявил, что поддерживает апелляционную жалобу.
"Еще раз хочу сказать, что никакого умысла сковываться, мешать судопроизводству или давить на свидетелей у меня нет. Тем более что следственные действия закончились", - отметил Итин.
Адвокат Серебренникова в начале своего выступления выразил уверенность, что несмотря ни на какие аргументы защиты прокуратура и следствие не изменят свои доводы. При этом он отметил, что материалы дела не позволяют назначать строгую меру пресечения.
По словам адвоката, проект "Платформа", средства на который следствие считает похищенными, был - и его видели тысячи людей, о нем написаны статьи и рецензии и опровергнуть это невозможно.
"Если все, что делает Серебренников как режиссёр, как художник - это преступная деятельность - ну да, тогда давайте согласимся с аргументами следствия", - сказал адвокат.
Сам режиссер отметил, что уголовное дело привело к тому, что он полгода лишен работы в театре и полгода не видел родителей. "Несколько дней назад мама умерла, я был на кремации - и вот вернулся", - сказал Серебренников.
"Нас обвинили в том, что я делал не театр, не проект "Платформа", а преступную группу. Что мы похитили 133 млн рублей - это 70% того, что выделило нам государство с 2011 по 2014 год. Нам хотят сказать, что мы сделали на 30% - но это ложь", - добавил он.
По словам режиссера, обвиняемым вменяют завышение стоимости мероприятий, "голословно говорят, что каких-то мероприятий не было - но не говорят каких". После этого Серебренников подробно перечислил все, что было сделано в рамках проекта "Платформа".
"Родители меня учили не то что не брать чужую копейку, а так: видишь деньги - отходи. Быть честным меня учили родители. Теперь матери нет, остался отец. Дело должно быть закрыто. Домашний арест должен быть отменен", - сказал режиссер.
В чем обвиняют фигурантов дела
По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа", на финансирование которого в 2011-2014 годах минкульт выделил более 214 млн рублей.
Для реализации проекта Серебренников создал АНО "Седьмая студия", где также работали Итин, Малобродский, Воронова и Масляева. Следователи полагают, что они разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта, содержавшие заведомо недостоверные и завышенные сведения об их количестве и стоимости, в результате чего было похищены средства.
Следствие также утверждало, что руководство "Седьмой студии" получало завышенную зарплату, а Серебренников якобы потратил часть бюджетных денег на покупку квартиры в Берлине.
Обвиняемые (за исключением Нины Масляевой) не признают вину. Сам Серебренников утверждал в суде, что все полученные от минкульта средства тратились на мероприятия "Платформы".
Как говорил в интервью Би-би-си министр культуры Владимир Мединский, получение грантов от государства влечет за собой очень строгую отчетность. "К сожалению, насколько я знаю ситуацию Кирилла Серебренникова, у него было отношение к этому спустя рукава", - говорил он.