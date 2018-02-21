ФСБ: при строительстве сцены театра Льва Додина похищены 45 млн рублей

Правообладатель иллюстрации Victor Vasilyev\TASS Image caption Актеры Елизавета Боярская, Ксения Раппопорт и Данила Козловский в сцене из спектакля "Коварство и любовь" в постановке Льва Додина в МДТ - Театре Европы.

Петербургское управление ФСБ сообщило о раскрытии крупного мошенничества при проектировании и строительстве новой сцены Малого драматического театра - Театра Европы, которым руководит Лев Додин. Ведомство уточняет, что подозреваемыми по делу о хищении проходят несколько человек, но их имена не приводит.

Всего, по данным ФСБ, подозреваемые похитили и присвоили не менее 45 миллионов рублей, говорится в сообщении. Дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, наказание по которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В ведомстве уточняют, что некоторые подозреваемые задержаны. Больше никакой информации о ходе расследования ФСБ не приводит.

Строительство новой сцены МДТ должно быть завершено к концу 2019 года. Общая площадь нового здания - 23 тысячи квадратных метров. Здание семиэтажное. Общая сумма контракта на строительство превышает 2 миллиарда рублей.

Малый драматический театр был создан в 1944 году в Ленинграде. Здание театра расположено в центре Санкт-Петербурга на улице Рубинштейна. Художественный руководитель театра - народный артист России Лев Додин.

Малый Драматический стал третьим театром после Театра Одеон в Париже и театра "Пикколо" Джорджо Стрелера, который получил статус Театра Европы.

Ранее широкий резонанс вызвало дело "Седьмой студии", расследование которого сейчас продолжается. Режиссера Кирилла Серебренникова задержали 21 августа подозрению в организации хищения 68 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа" из бюджета.

Проект "Платформа", созданный "Седьмой студией" Кирилла Серебренникова, должен был стать своеобразным соединением театра, музыки, танца и визуального искусства.

В середине декабря Басманный суд Москвы продлил домашний арест художественному руководителю "Гоголь-центра" режиссёру Кириллу Серебренникову и бывшему гендиректору "Седьмой студии" Юрию Итину до 19 апреля. Экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский решением суда на тот же срок останется в СИЗО.