Российские лыжники взяли серебро в командном спринте

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Россияне, принимавшие участие в командном спринте лыжных гонок на Олимпийских играх в Пхёнчане, заняли второе место, завоевав серебряную медаль.

За Россию бежали Денис Спицов и Александр Большунов (оба уже завоевали на этой Олимпиаде серебро и бронзу). На финишном этапе Большунов обогнал шведского и французского лыжников, выйдя на вторую позицию.

Золото взяли спортсмены из Норвегии - 21-летний Йоханнес Клебу (самый молодой чемпион в истории Зимних олимпиад) и Мартин Сундбю. Клебу оторвался от группы лидеров в середине гонки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Норвежец оторвался от основной группы только в середине гонки

На третьем месте команда Франции (Морис Манифика - Ришар Жуве).

В командном спринте спортсмены одной команды по очереди сменяют друг друга через каждые 1250 м.

В женском командном спринте Наталья Непряева и Юлия Белорукова (уже завоевавшие медали в Пхёнчхане) остались без медалей.