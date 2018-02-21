Врач в Восточной Гуте: "Они бьют по рынкам, больницам, школам и мечетям"
Врач, работающий в Восточной Гуте, рассказал Би-би-си, что ситуация в этом районе представляет собой полномасштабную гуманитарную катастрофу. По его убеждению, международное сообщество отвернулось от живущих здесь людей.
"У нас нет ничего - ни еды, ни медикаментов, ни укрытия, - сказал доктор Бассам в интервью Би-би-си. - У нас нет хлеба. Ничего нет".
"Каждую минуту по нам наносят от 10 до 20 воздушных ударов", - говорит врач.
Этот район, расположенный неподалеку от столицы Сирии Дамаска, подвергся бомбардировке в течение последних нескольких дней, в результате чего погибли по меньшей мере 250 человек.
Сирийская армия заявляет, что хочет таким образом освободить эту территорию от террористов.
"Они бьют по всему: по магазинам, рынкам, больницам, школам, мечетям, - говорит доктор Бассам, - Я окажу кому-нибудь помощь, и через день или два они опять приходят, опять ранены".
"Где международное сообщество, где Совет Безопасности? Они нас бросили. Они оставили нас умирать", - говорит он.
Что происходит в Восточной Гуте?
В минувшее воскресенье вечером проправительственные силы при поддержке России активизировали попытки взять под свой контроль последний крупный район, находящийся в руках повстанцев.
Один из местных жителей Фираз Абдулла рассказал Би-би-си, что спрятаться от авиаударов просто негде: "Мы слышали доносившиеся из окон крики и плач женщин и детей, находившихся в домах. А снаряды падали на нас беспрерывно. Здесь негде укрыться от этого кошмара, и он продолжается".
Согласно данным активистов, погибли более 50 детей, 1 200 человек ранены.
ООН призвала к прекращению огня, чтобы вывезти раненых и доставить в район гуманитарную помощь.
Восточная Гута стала оплотом исламистской группировки "Джейш аль-Ислам", однако там также действует альянс джихадистов "Хайят Тахрир аль-Шам", который возглавляет бывший командир Аль-Каиды в Сирии.
Новые игроки меняют соотношение сил
Джереми Боуэн, обозреватель Би-би-си по Ближнему Востоку
Прошло семь лет, а сирийская война не подходит к концу, она меняется.
Президент Асад, похоже, пытается зачистить этот последний крупный анклав возле Дамаска - Восточную Гуту. Это помогло бы ему упрочить свои позиции в столице и стало бы важным моментом в войне.
Однако Сирия увязла в паутине войны и интересов крупных игроков, что гарантирует разрастание конфликта.
На севере страны за влияние сражаются несколько сил: Россия, Иран, Турция и Соединенные Штаты. Британские спецподразделения там тоже есть.
Иран воспринимается как особенно серьезная угроза американцами, израильтянами, которые все больше и больше втягиваются в этот конфликт, а также саудовцами, которые являются не последними игроками в этой войне.
Расклад сил меняется, но кровопролитие продолжается и, совершенно очевидно, что конца этому не видно.
Насколько тяжела ситуация в анклаве?
По словам активистов, это худшая после химической атаки 2013 года ситуация в этом районе, который обозначен Россией, Ираном и Турцией как зона деэскалации.
По их словам, по меньшей мере 10 городов и деревень Восточной Гуты во вторник подвергались непрерывным авиаударам.
Представитель ООН Панос Мумцис сообщил, что в этом районе в понедельник и вторник авиаударам подверглись по меньшей мере шесть больниц.
Панос Мумцис заявил, что подобные атаки могут быть причислены к военным преступлениям.
С конца ноября прошлого года власти допустили один гуманитарный конвой в Восточную Гуту, где ощущается острая нехватка продовольствия.
Буханка хлеба там стоит в 22 раза дороже, чем в среднем по стране, а 12% детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания.
Какова ситуация в других районах Сирии?
Во вторник сирийские проправительственные силы вошли в расположенный к югу от турецкой границы курдский анклав Африн.
Турция пытается оттеснить курдских ополченцев из Африна, которые обратились за помощью к сирийской армии.
Сирия назвала действия Турции "вопиющей агрессией" и покушением на ее суверенитет. Однако турки не собираются отступать.
Сирийские правительственные войска при поддержке российской авиации и иранских ополченцев также ведут наступление в северо-западной провинции Идлиб.
По данным ООН, с декабря из-за военных действий здесь более 300 тысяч человек потеряли кров над головой.
Между тем МИД России официально подтвердил, что в Сирии получили ранения несколько десятков россиян и граждан других стран СНГ, а некоторые из них погибли.