Основатель "Додо Пиццы": следователь пообещал, что допросов больше не будет

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Основатель сети "Додо Пицца" Федор Овчинников, допрошенный по делу о распространении наркотиков в пиццериях, сообщил, что следователь признал его участие в следственных действиях недоразумением.

Как рассказал Овчинников в "Фейсбуке", дело было передано из ОВД по району Южное Медведково в отделение МВД по Северо-Восточному административному округу Москвы, где в конце прошлой недели в качестве свидетеля допросили его партнера-франчайзи Станислава Семионова - он управляет пиццерией, где были найдены две "закладки" с наркотиками.

"Следователь СВАО общался уже совершенно по-другому. Он сообщил, что все это какое-то недоразумение. Он вообще не понимает, зачем на допрос был вызван основатель компании, и пообещал, что больше допросов не будет", - написал Овчинников.

Как предположил бизнесмен, история на этом должна закончиться: "Мы не будем больше ходить на допросы, а дело против неустановленных лиц перейдет в разряд нераскрытых".

Овчинников сообщил, что его вызвали на допрос по делу о распространении наркотиков в особо крупных размерах, 7 февраля.

Бизнесмен рассказал, что проходит по делу в качестве свидетеля, однако отметил, что свидетель может легко быть переквалифицирован в подозреваемого с подпиской о невыезде.

Со слов Овчинникова, на допросе следователь заявила ему, что в главное управление МВД по Москве поступило заявление, в котором говорилось, что под прикрытием сети пиццерий бизнесмен и его партнер-франчайзи занимаются распространением наркотиков.

Овчинников все подозрения в свой адрес отверг, а также обратил внимание на то, что наркотики в пиццериях стали находить уже после начала полицейской проверки.

Две "закладки" весом 550 и 200 граммов были найдены в пиццерии, которая управляется партнером-франчайзи, в ноябре и январе. По словам Овчинникова, в обоих случаях наркотики находили сотрудники пиццерии, они же и вызывали полицию.

Сеть "Додо Пицца" насчитывает около 300 ресторанов и работает не только в России, но и в Казахстане, Румынии, Литве, Эстонии, Узбекистане, США, Китае и Британии.