Уличенного в допинге керлингиста из России лишили медали Олимпиады

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бронза Крушельницкого и Брызгаловой была первой олимпийской медалью в истории российского керлинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российского керлингиста Александра Крушельницкого бронзовой медали Олимпиады в Пхёнчхане в связи с тем, что в допинг-пробе спортсмена был обнаружен мельдоний, входящий в список запрещенных препаратов.

Крушельницкий выиграл бронзовую медаль в дабл-миксте, выступая в паре с женой Анастасией Брызгаловой. Теперь она тоже лишится медали. Их награды автоматически перейдут к спортсменам из Норвегии, которых российская пара обыграла в матче за третье место.

Ранее Крушельницкий говорил, что собирается в ходе следствия озвучить свою версию попадания в его организм запрещенного вещества. Однако в среду вечером делегация команды олимпийских атлетов из России выпустила заявление об отказе Крушельницкого от участия в слушаниях CAS.

"Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил, - говорилось в заявлении спортсмена. - Глупо отрицать это, когда наличие в организме запрещенного вещества подтверждается результатами двух допинг-тестов. Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков".

Как пояснил глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев, после общения с юристами и экспертами стало ясно, что надежды отстоять медали Крушельницкого и Брызгаловой сейчас нет: по правилам МОК, олимпиец, уличенный в употреблении запрещенных веществ, обязан вернуть полученную на соревнованиях медаль.

При этом на данный момент российская сторона не сумела собрать убедительных доказательств в поддержку версии, согласно которой мельдоний мог попасть в организм Крушельницкого вследствие провокации. В то же время Свищев отметил, что как только эти доказательства удастся собрать, федерация обратится в спортивный арбитраж с просьбой вернуть российским спортсменам медали.

18 февраля МОК сообщил, что один из российских участников Олимпиады в Пхёнчхане заподозрен в употреблении допинга. Допинг-проба "А" показала, что спортсмен мог принимать мельдоний. Вскоре стало известно, что речь идет о призере Игр Александре Крушельницком. Допинг-проба "Б" также дала положительный результат на мельдоний.

При этом в делегации Олимпийских спортсменов из России (OAR) отмечали, что количество препарата, обнаруженного в пробе, говорит о том, что имел место одноразовый прием вещества. Сам Крушельницкий утверждает, что запрещенное вещество попало в организм случайно. Последнюю проверку он проходил в конце января, и тогда допинг-пробы были чистыми.

"Концентрация показывает, что препарат был принят один раз, это могло произойти в любой день после 22 января. На тренировках я пью обычную воду и вряд ли в ней что-то есть запрещенное, если только в отеле что-то не подлили", - говорил Крушельницкий.