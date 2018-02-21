"Голос" обвинил штаб Путина в сборе подписей за счет госбюджета

Правообладатель иллюстрации Alexei Druzhinin/TASS Image caption Владимир Путин в своем предвыборном штабе в Москве. Слева - руководитель "Волонтеров победы" Ольга Амельченкова

Движение в защиту прав избирателей "Голос"утверждает, что работа движения "Волонтеры победы" на штаб Владимира Путина не оплачена из избирательного фонда и финансируется из государственного бюджета, а потому нарушает закон. В движении говорят, что все активисты работают по собственной инициативе.

В своем докладе "Дымовая завеса: Как псевдообщественники симулируют гражданское участие в выборах" эксперты "Голоса" описали структуру связанных с государством молодежных организаций, которые принимали участие в сборе подписей за выдвижение Путина и часто появлялись на предвыборных мероприятиях действующего президента. Эксперты считают, что кампания Путина косвенно финансируется за счет бюджета.

Движение "Голос" - неправительственная организация, которая занимается наблюдением за российскими выборами и анализом соблюдения прав избирателей с 2000 года. Одноименная ассоциация внесена в реестр "иностранных агентов".

Кто такие "Волонтеры"

"Волонтеры победы" - общественное движение, которое номинально занимается помощью ветеранам, благоустраивает памятные места, организует исторические квесты и шествия "Бессмертный полк". По данным сайта организации, в ней состоят более 182 тысяч человек.

Финансируется она за государственный счет. По подсчетам телеканала "Дождь", в 2016-2017 году "Волонтеры победы" получили от государства 127 млн рублей в виде субсидий. На сайте движения, как и на сайте минюста финансовых отчетностей организации нет. Региональные отделения "Волонтеров победы" в прошлом году получили несколько президентских грантов.

"Волонтеры победы" участвовали в организации встречи инициативной группы по выдвижению Путина и в сборе подписей в поддержку самовыдвижения Путина, отмечают эксперты "Голоса", ссылаясь на открытые источники. "Волонтеры победы" были одними из организаторов форума "Доброволец-2017", который Путин посетил в начале декабря. Ожидалось, что на нем он объявит о своем выдвижении, участники форума попросили его это сделать. Но Путин объявил это в тот же день, хотя и на другом мероприятии.

Просьбой Путину пойти на выборы их роль не ограничилась. Так, 5 января СМИ сообщили, что региональный координатор "Волонтеров победы" в Хабаровском крае Анастасия Брага объявила о старте подписной кампании за Путина. Подписи в ЦИК в коробках принесли также активисты "Волонтеров победы", сообщал "Коммерсант".

В начале февраля Путин встретился с руководством и активистами "Волонтеров победы".

Руководство организации состоит из сотрудников бюджетных учреждений, обращает внимание "Голос". Учредитель "Волонтеров победы" Ольга Амельченкова - член Общественной палаты России, которая учреждена президентом. Кроме того, она член предвыборного штаба Путина.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, другой соучредитель организации - Сергей Першин - сейчас является директором ФГБУ "Роскультцентр". Еще один соучредитель - Алиса Крюкова - работает директором ФГБУ "Росдетцентр", а Владимир Менников - исполнительным директором созданной оргкомитетом сочинской олимпиады "Ассоциации волонтерских центров".

Закон запрещает юридическим лицам бесплатно или по необоснованно заниженным или завышенным расценкам оказывать услуги, прямо или косвенно связанные с выборами и направленные на достижение определенного результата на выборах. Штаб Путина не сообщал о том, что он оплачивал работу "Волонтеров".

Но руководители "Волонтеров победы" открыто говорят СМИ о том, что их организация, а значит, юрлицо, участвует в кампании Путина, говорят эксперты "Голоса". Они называют это прямым нарушение закона.

Сами по себе

"Волонтеры победы" нашли объяснение своей работе. По их словам, "как организация" они не участвуют в предвыборной кампании: ни финансово, ни организационно, ни как-либо иначе, сказал Би-би-си пресс-секретарь организации Егор Лукьянчиков.

Однако они признают, что многие их активисты действительно работают на кампанию, но делают это добровольно и исключительно по собственной инициативе. "У нас ребята инициативные. Мы, в свою очередь, никого не агитируем, но никому и не препятствуем", - говорит Лукьянчиков.

В "Голосе" считают, что цена одной подписи за Путина слишком низкая и что, возможно, это говорит о том, что штаб прибегал к админресурсу. Всего за Путина было собрано 1,6 млн подписей, а потрачено на это было, по данным ЦИК, около 5 млн рублей, то есть цена одной подписи составила 3,13 рубля. По мнению авторов доклада, такая цена невозможна, если кандидат прибегал к услугам платных сборщиков.

Волонтеры-бюджетники

В половине российских регионов координаторы "Волонтеров победы" - это сотрудники госорганов, органов местного самоуправления и бюджетных учреждений, обнаружил "Голос". Например, координатор "Волонтеров победы" в Самарской области Сергей Андриянов, по данным ЕГРЮЛ, также является учредителем региональной организации "Студенческие отряды" и "Студенческого совета Самарской области", а координатор в Томске Владимир Умирханов является тренером регионального молодежного тренингового центра "Российского союза молодежи".

Таким образом, нарушаются принципы равенства кандидатов и политической нейтральности должностных лиц, работающих в органах власти или бюджетных организациях, а государство косвенно финансирует избирательную кампанию Путина, говорится в докладе.

Движение поддерживается и руководителями регионов. Например, губернатор Тульской области Алексей Дюмин в своем послании к областной думе заявил, что необходимо подготовиться к Всероссийскому форуму "Волонтёры Победы", который в этом году пройдет в Туле.

Авторы доклада обнаружили, что помещения для "Волонтеров победы" в поддержку Путина предоставили различные государственные вузы и другие госучреждения, в то время как закон прямо запрещает любым государственным учреждениям участвовать в агитации на выборах. "Предоставление же помещений, средств связи, офисного оборудования и оплата коммунальных услуг для организаций, прямо вовлеченных в ведение агитационной кампании, по факту являются формами материальной поддержки кандидата", - говорится в докладе.

По данным доклада, "Волонтеры победы" плотно сотрудничают с молодежными организациями, которые курирует, в частности, Федеральное агентство по делам молодежи. Среди них - "Российское движение школьников", "Российский союз молодежи", "Российские студенческие отряды" и т. д.